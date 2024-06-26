"إيست هب مدينتى" أحدث المراكز التجارية لـ"طلعت مصطفى" يضم كبرى العلامات التجارية ( فيديو )

بدأت مجموعة طلعت مصطفى في جذب كبري العلامات التجارية لافتتاح فروع لها في "إيست هب مدينتي"، أحدث المراكز التجارية المتكاملة داخل مدينتي.

وافتتحت عددا من العلامات التجارية فروعها بـ"إيست هب مدينتي"، ما بين مطاعم وكافيهات، مثل فيفو كافيين، والمطعم التركي سلطان سراي، وأبو السيد، وكاريبو كوفي وكابا كافيه، وعلامات تجارية متنوعة مثل أسواق عبد العزيز وايليت 2B، Turkish home، إضافة إلى مناطق لترفيه الأطفال مثل كيدز ستيشن.

ويتميز "ايست هب" بموقع استراتيجي جنوب مدينتي على حدود مدينة المستقبل، ويمكن للزوار الوصول إليه بسهولة من العاصمة الادارية الجديدة والتجمع ومختلف مناطق القاهرة الجديدة من خلال الدائري الأوسطي عبر بوابة 5 مدينتي؛ ليقدم "ايست هب" خدمات لما يقرب من 3.5 مليون مواطن من سكان شرق القاهرة، فضلا عن سكان مدينتي الذي سيصل تعدادهم عند اكتمال المدينة إلى أكثر من مليون نسمة.

ويضم المركز التجارى "إيست هب" 8 مبان بواقع 5 مبان متصلة و3 مبان منفصلة، يتواجد فيها أكثر من 600 وحدة تجارية لمختلف الأنشطة، منها مطاعم وكافيهات وفروع للبنوك ومحلات ملابس وأجهزة كهربائية وإكسسوارات منزلية، بالإضافة إلى العيادات الطبية والمكاتب الإدارية، فضلًا عن جراج تحت الأرض بطاقة استيعابية حوالي 1200 سيارة، بالإضافة إلى أماكن انتظار السيارات أمام مباني المول.