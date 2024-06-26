الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

الأهلي
الأهلي

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري من الأمور التي يهتم بها جمهور القلعة الحمراء بعدما أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية، أمس الثلاثاء، عن مواعيد مباريات النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز بداية من الجولة الـ31 وحتى الجولة الـ34، بالإضافة إلى المباريات المؤجلة.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري 

الجولة الـ28: الأهلي ضد فاركو

التاريخ: الأربعاء 28 يونيو 2024
المكان: القاهرة الدولي

الوقت: 7 مساءً بتوقيت القاهرة

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري المتبقية

وكشفت الرابطة عن جدول مباريات الدوري المصري حتى نهايته في 18 أغسطس المقبل، بينما تنتهي المباريات المؤجلة في 11 أغسطس ومن بين الجدول موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري حتى نهايته.

 

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري حتى نهايته

 

الجولة الـ31: الأهلي ضد بيراميدز

التاريخ: الإثنين 22 يوليو 2024

المكان: ملعب الدفاع الجوي

الوقت: 7 مساءً بتوقيت القاهرة

الجولة الـ32: الأهلي ضد البنك الأهلي

التاريخ: الخميس 1 أغسطس 2024
المكان: استاد القاهرة
الوقت: 7 مساءً بتوقيت القاهرة
 

الجولة الـ33: الأهلي ضد إنبي

التاريخ: الأربعاء 14 أغسطس 2024
المكان: استاد المقاولون العرب
الوقت: 7 مساءً بتوقيت القاهرة
 

الجولة الـ34: الأهلي ضد فيوتشر

التاريخ: السبت 17 أغسطس 2024
المكان: استاد القاهرة
الوقت: لم يعلن بعد


مواعيد مباريات الأهلي المؤجلة

الجولة الـ17: الأهلي ضد مودرن فيوتشر

التاريخ: الثلاثاء 16 يوليو
المكان: استاد القاهرة
الوقت: 7 مساءً بتوقيت القاهرة
الجولة الـ18: الأهلي ضد المصري

التاريخ: الجمعة 26 يوليو
المكان: استاد الجيس ببرج العرب
الوقت: 7 مساءً بتوقيت القاهرة
الجولة الـ19: الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

التاريخ: الإثنين 29 يوليو
المكان: استاد القاهرة
الوقت: 7 مساءً بتوقيت القاهرة
الجولة الـ23: الأهلي ضد المقاولون العرب

التاريخ: الأحد 4 أغسطس
المكان: استاد القاهرة
الوقت: 7 مساءً بتوقيت القاهرة
الجولة الـ24: الأهلي ضد سموحة

التاريخ: الخميس 8 أغسطس
المكان: استاد الجيس ببرج العرب
الوقت: 7 مساءً بتوقيت القاهرة
الجولة الـ25: الأهلي ضد زد

التاريخ: الأحد 11 أغسطس
المكان: استاد القاهرة
الوقت: 7 مساءً بتوقيت القاهرة

ترتيب الأهلي في جدول الدوري المصري

 يحتل الأهلي حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة من 19 مباراة خاضها المارد الأحمر.

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