القطار الروسى ينهى حياة طالب أثناء عبور الطريق بسوهاج

لقى طالب فى العقد الثانى من العمر مصرعه أسفل عجلات القطار الروسى المتجه للقاهرة وذلك بنطاق دائرة قسم أول سوهاج.

البداية مع تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطار من العميد أحمد نظيم مأمور قسم أول سوهاج مفاده تحرير محضر من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد سوهاج بإصطدام القطار المتجه إلى القاهرة القادم من أسوان بالمدعو أحمد م ع ا - سن 23 طالب ومقيم دائرة القسم حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه دائرة القسم وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي وتبين إصابته " جرح بالرأس واشتباه ما بعد الإرتجاج وإشتباه نزيف بالبطن".

وبإجراء التحريات اللازمة التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث القسم بالتعاون مع قسم النقل والمواصلات لمعرفة تفاصيل الواقعة وبسوال والد الطالب المدعو منتصر ع ا ط- سن 52 نجار- ومقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفي الشبهة الجنائية.