رواد فضاء أمريكيون عالقون في الفضاء.. وبوينج تبحث مع ستارلاينر عن حل

تواجه شركة بوينجأزمة جديدة بسبب عدم قدرة المركبة الفضائية ستارلاينر التابعة للشركة ورائدا الفضاء الموجودان على متنها من العودة للأرض فهما عالقان حاليًا في الفضاء.

بعد مهمة بدأت كمهمة مدتها ثمانية أيام، أمضى رائدا الفضاء الأمريكيان سونيتا ويليامز وباري ويلمور الآن الجزء الأكبر من الشهر على كبسولتهما الفضائية الملحقة بمحطة الفضاء الدولية بينما يعمل المهندسون على حل مشاكل ستارلاينر ولا يزال من غير الواضح متى سيتمكن رواد الفضاء بالضبط من العودة إلى الأرض.

وقال متحدث باسم بوينج في تصريح لصحيفة "الجارديان": إنهم "عدّلوا عودة اختبار رحلة طاقم ستارلاينر إلى ما بعد رحلتي سير في الفضاء مخطط لهما يومي الاثنين 24 يونيو والثلاثاء 2 يوليو" وأنهم "ليس لديهم حاليًا موعد للعودة، وسوف يقومون بذلك" تقييم الفرص بعد السير في الفضاء".

وأشار المتحدث إلى أن "الطاقم ليس لديه وقت لمغادرة المحطة نظرًا لوجود الكثير من الإمدادات في المدار، كما أن جدول المحطة مفتوح نسبيًا حتى منتصف أغسطس".

وانطلقت مركبة ستارلاينر إلى الفضاء في 5 يونيو من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا بعد عمليتي إطلاق فاشلتين سابقًا في 6 مايو و1 يونيو على التوالي.

وبعد مرور عام على الموعد المحدد وتجاوز الميزانية بمبلغ 1.5 مليار دولار، واجهت مهمة ناسا وبوينج هذه مشاكل قبل وقت طويل من إطلاقها الرسمي، بما في ذلك مشاكل تتعلق بدفعات التحكم في التفاعل وتسريبات الهيليوم.

وأشار المتحدث باسم بوينج إلى أن تسرب الهيليوم ومعظم مشاكل الدفع كانت "جميعها مستقرة ولا تشكل مصدر قلق لمهمة العودة".

وأضاف المتحدث: أن "أربعة من أجهزة الدفع الخمسة التي تم إغلاقها سابقًا تعمل الآن بشكل طبيعي. وهذا يعني أن محركًا واحدًا فقط من أصل 27 غير متصل حاليًا. وهذا لا يمثل مشكلة بالنسبة لمهمة العودة".

الصعوبات الفنية لا تهدد مهمة ستارلاينر

ويصر مسؤولو ناسا وبوينج على أن رواد الفضاء لم تتقطع بهم السبل وأن الصعوبات الفنية لا تهدد المهمة.

وقالت ناسا: "إن المركبة الفضائية تحتاج إلى سبع ساعات من وقت الطيران الحر لأداء نهاية طبيعية للمهمة، ولديها حاليًا ما يكفي من الهيليوم في خزاناتها لدعم 70 ساعة من نشاط الطيران الحر بعد الانفصال".

وقال ستيف ستيتش، مدير برنامج الطاقم التجاري في ناسا، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: "نحن نأخذ وقتنا ونتبع عملية فريق إدارة المهمة القياسية لدينا. نحن نسمح للبيانات بقيادة عملية صنع القرار لدينا فيما يتعلق بإدارة التسريبات الصغيرة في نظام الهيليوم وأداء الدفع الذي لاحظناه أثناء الالتقاء والالتحام".

ويُسمح للمركبة الفضائية بالانفصال والعودة إلى الأرض إذا كانت هناك حالة طارئة أو حاجة لمغادرة سريعة.

وقالت ناسا: "أثناء إرساء ستارلاينر، يتم إغلاق جميع المشعبات في عمليات المهمة العادية لمنع فقدان الهيليوم من الخزانات".

وقالت: "إذا لم يتم تشغيل ستارلاينر بأمان، فمن المحتمل أن يضطر ويليامز وويلمور إلى ركوب مركبة الفضاء Dragon التابعة لشركة SpaceX، والتي ترتبط حاليًا أيضًا بمحطة الفضاء الدولية على الجانب الآخر.

وتأتي أزمة بوينج الأخيرة في أعقاب الأزمات العامة الأخرى التي واجهتها مع العديد من الطائرات التجارية، على الرغم من إصرار الشركة على أنها تعمل بشكل منفصل.