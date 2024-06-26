الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«كاميرا خفية في الحمام».. موظف يتهم مدرس بهتك عرض ابنته في الهرم

هتك عرض
هتك عرض

«كاميرا خفية في الحمام».. لم يكتفِ مدرس بمنطقة الهرم بإقامة العلاقات المحرمة مع طالباته بل حاول استغلالهن في تصوير آسرهن حتى يتم ابتزازهن والحصول على أموالهن.

تورط مدرس في علاقة جنسية مع طالبة

تفاصيل الواقعة كانت عندما تلقتها أجهزة قسم شرطة الهرم، من موظف يتهم مدرس ابنته باستغلالها تحت مسمى الحب وإقامة علاقة غير شرعية مع الفتاة.

تبين من التحريات أن المدرس استغل الفتاة وأوهمها بالحب حتى سلمت نفسها له، وتعددت لقاءاتهم حتى علمت أنه يصورها ويبتزها بل وأجبرها على وضع كاميرا خفية في حمام منزلها وهذا ما دفعها لإخبار آسرتها.

اعترافات المتهم: كاميرا خفية من شارع عبدالعزيز

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة موضحًا أنه مدرس في منطقة الهرم وتعرف على الفتاة من خلال الدروس وارتبط معها بعلاقة عاطفية تطورت مع الوقت لعلاقة جنسية حيث اعتادت الفتاة التردد عليه وانصياعا لأوامره.

وتابع أنه مع مرور الوقت بدأ يصور لقاءاتهم، ثم تطورت طلباته إلى طلب منها وضع كاميرا خفية في الحمام لتصوير شقيقتها ووالداتها عرايا خلال تواجدهم واستغلال تلك المقاطع ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي او ابتزازهن ماليًا موضحًا أنه اشترى الكاميرا من شارع عبد العزيز.

بلاغ قسم شرطة الهرم

كان تلقى مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغًا من " ن.ط" موظف،  يتهم مدرس ابنته بعمل علاقة غير شرعية معها، وتصويرها على هاتفها المحمول.


تم ضبطه، وعثر بحوزته على فلاشة عليها مقاطع فيديو لعشيقته وأفراد أسرتها، تم تحرير المحضر اللازم، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

منطقة الهرم مدرس علاقة جنسية

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