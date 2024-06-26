الأربعاء 26 يونيو 2024
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بوابة مركز المعلومات.. رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024

الصف الأول الابتدائي
الصف الأول الابتدائي - صورة تعبيرية

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024، تصدَّر محرك البحث "جوجل" بعد إعلان مديريات التربية والتعليم، بدء تقديم الصف الأول الابتدائي 2025 في جميع المحافظات، إذ بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ الأول من يونيو الحالي، في تلقى طلبات التقديم للصف الأول الابتدائى ورياض الأطفال في المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة، وتستمر تلقي طلبات التقديم حتى نهاية يونيو 2024.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 والمستندات المطلوبة

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 والمستندات المطلوبة

يستعرض "الدستور" خلال التقرير التالى جميع تفاصيل التقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية  2024 - 2025

خطوات التقديم الصف الأول الابتدائي 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنّ رابط التقديم على بوابة مركز المعلومات التابعة للوزارة سيتم إتاحته للتقديم الإلكتروني، وعند فتح باب التسجيل يُمكن اتباع الخطوات الآتية:

  • الدخول على منصة وزارة التربية والتعليم من هنــــــــــــا.
  • تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.
  • إدخال الرقم القومي لولي الأمر.
  • إدراج كلمة المرور.
  • اختيار نوع المدرسة المرغوب التقديم لها.
  • تعبئة بيانات الطفل وولي الأمر.
  • كتابة العنوان بالتفصيل.
  • تسجيل الرغبات.
  • تحديد المدارس المفضلة وفقًا للأولوية.
  • حفظ البيانات ومتابعة نتيجة القبول.

موعد تقديم الصف الأول الابتدائي 2024

بدأ التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الجديد 2024/ 2025 في المدارس الحكومية والتجريبية، منذُ الأول من يونيو الجاري، ومن المتوقع أن ينتهي نهاية الشهر  كما هو معتاد في الأعوام السابقة.

الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي 2024

ينبغي عند اتباع خطوات التقديم للصف الاول الابتدائي أن يتم إحضار بعض المستندات والأوراق المطلوبة، مع العلم أنه يستلزم حضور الطفل والأب لتقديم الأوراق، والتي تأتي على النحو التالي:

  • نسخة أصلية من شهادة الميلاد مع وجود نسخ إضافية.
  • طباعة الاستمارة الإلكترونية للعام الدراسي 2024م.
  • صورة من بطاقة هوية الأب على أن تكون سارية.
  • صورة من بطاقة هوية الأم على أن تكون سارية.
  • إيصال مياه أو كهرباء باسم وليّ الأمر أو الجد لإثبات العنوان.
  • تقديم عقد إيجار موثق في حالة عدم التملك.
  • البطاقة الصحية للطالب مختومة.
  • توفير الطوابع الصحية المطلوبة.
  • 8 صور شخصية للطالب بحجم 4 × 6
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رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 والمستندات المطلوبة

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 - 2025

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