الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتشال جثة شاب غرق داخل ترعة بمركز فرشوط بقنا

غريق
غريق

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بقنا، اليوم الأربعاء، جثة شاب من كفرالشيخ بعد غرقه في ترعة بمركز فرشوط شمالي قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير المرفق يفيد بورود بلاغ بسقوط شاب بترعة بمركز فرشوط.

وأسفر ذلك عن مصرع محمد صبري محمد سيد، 16 عاما، مقيم بكفرالشيخ، ويعمل بصالون حلاقة بمركز فرشوط، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وكشفت التحريات الأولية، عن أن الشاب سقط في الترعة، في ساعات مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أثناء محاولته ملء جردل مياه من الترعة، وتوفي نتيجة إسفكسا الغرق.

قنا انيابة العامة النيابة محافظ قنا أهالي فرشوط

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