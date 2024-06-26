موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2024.. أيام الإجازات الرسمية المتبقية في العام الحالي

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفالات في جميع المحافظات، ويكثر التساؤل لمعرفة موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2024 وأيام الإجازات الرسمية المتبقية في العام الحالي عبر جوجل، عقب أن حدد الدكتور مصطفى مدبولي، بصفته رئيس مجلس الوزراء منذ يومان ميعاد الاجازة لكافة العاملين بالقطاع الحكومي، وذلك مع استمرار أعمال الامتحانات بمواعيدها؛ وتكون بمناسبة قدوم ذكرى ثورة 30 يونيو.

موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2024

وتنشر “الدستور” في هذه السطور القادمة موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2024 وأيام الإجازات المتبقية في العام الحالي.

وفقًا لقرار مجلس الوزراء، سيحصل كافة الموظفين على إجازة رسمية في يوم 30 يونيو 2024 الموافق “يوم الأحد”، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

الإجازات الرسمية 2024

بحسب جدول الإجازات المعلن من خلال صفحة رئاسة الجمهورية فأن تكون عدد أيام الإجازات الرسمية المتبقية هي كالتالي:

موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2024

يوم الأحد المقبل

ويحصل كافة الموظفون على إجازة تكون مدفوعة الأجر بالأعياد الرسمية، إلا أن صاحب العمل سيحق له استدعاء العامل بيوم الإجازة الرسمية إذا أن تطلب الأمر وجوده. وفي حال استدعاء العامل للعمل بيوم الإجازة الرسمية، سيحصل على مثلي الأجر وذلك عن كل يوم عمل.

أيام الإجازات الرسمية المتبقية في العام الحالي

موعد إجازة رأس السنة الهجرية: يوم الإثنين الموافق 8 من يوليو 2024

موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2024: يوم الثلاثاء الموافق 23 من يوليو 2024

موعد المولد النبوي 2024: يوم الإثنين الموافق 16 سبتمير 2024

موعد إجازة 6 أكتوبر 2024: يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024

موعد إجازة 30 يونيو 2024 في البنوك

وأصدر البنك المركزى المصرى في مصر، قرارا بتعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر يوم الأحد المقبل الموافق 30 من يونيو 2024، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، على أن سيُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 1 من يوليو 2024.