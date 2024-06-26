رئيس جامعة الأزهر يثمن جهود كلية طب الأسنان بنين القاهرة

أشاد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجهود كلية طب الأسنان بنين القاهرة في تقديم خدماتها المجانيَّة للمواطنين؛ استكمالًا لمسيرة عطائها الدائمة والمستمرة.

جاء ذلك خلال تفقده والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، كلية طب الأسنان بنين القاهرة؛ لمتابعة سير عمل القافلة الطبية المجانية التي تنظمها الكلية بالتعاون مع قسم طب أسنان الأطفال بالكلية وبالتنسيق مع مؤسسة Smile Train بهدف تقديم خدمات طبية بالمجان للأطفال على مدار ثلاثة أيام متصلة.

ووجه رئيس جامعة الأزهر الشكر والتقدير لكلية طب الأسنان بنين القاهرة؛ للجهد المتميز الذي تقوم به في العملية التعليمية سواء للطلاب المصريين أو الوافدين من مختلف أنحاء العالم.

وعبر عن سعادته خلال الزيارة بما شاهده على أرض الواقع من تدريب شباب الأطباء من السودان وسوريا وفلسطين وغيرها من الدول، مؤكدًا على أن ما شاهده يعد دليلًا دامغًا على عالمية رسالة الأزهر جامعًا وجامعة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

من جانبه أعلن الدكتور وائل المهندس، عميد الكلية، أن هذه القافلة الطبية تهدف في المقام الأول إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين البسطاء، ودعمًا للمبادرات الرئاسية التي أطلقتها الدولة المصرية (حياة كريمة) والتي تهدف إلى توفير خدمات صحية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح أن كلية طب الأسنان بنين القاهرة تعمل وفق رؤية متميزة للنهوض والارتقاء الشامل في الخدمات التعليمية والخدمات الصحية والبحثية وخدمة المجتمع جنبًا إلى جنبٍ؛ بهدف دعم الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر2030م.