الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس بشاى أنوب الدمياطى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بذكرى استشهاد القديس بشاى أنوب الدمياطى في أنصنا، وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إنه في مثل هذا اليوم استشهد القديس بشاي أنوب الذي تفسيره "ذهب الطلاء" كان من بلدة تسمي بانايوس من كرسي دمياط وكان من جند قبريانوس والي أتريب ولما ثار الاضطهاد علي المسيحيين تقدم إلى الوالي واعترف أمامه بالسيد المسيح فعذبه ثم أرسله إلى أنصنا فجاهر أمام واليها أريانا بالمسيح فعذبه كثيرا وأخيرا أمر بقطع رأسه خارج المدينة فخرج خلفه جمهور كثير وكان من جملتهم مروض سباع أريانا الوالي ومعه أسدان مقيدان بالسلاسل فقطع أسد منهما السلسلة ووثب علي القديس ليفترسه ففي الحال ظهر ملاك الرب وأخذ القديس وأتي به إلى مدينة عين شمس وهناك كملت شهادته.

كما يحيي الأقباط ذكرى نياحة البابا أشيلاوس البطريرك الثامن عشر وقد كان قسا في كنيسة الإسكندرية، ولما نال البابا بطرس الأول خاتم الشهداء إكليل الشهادة اتفق المؤمنون بالإسكندرية وجمعوا الأساقفة ورسموا أرشيلاوس القس بطريركا عوضا عنه، كما كان قد أوصي قبل انتقاله من هذا العالم فلما جلس علي الكرسي البطريركي في 19 كيهك سنة 28 ش (24 ديسمبر سنة 311 م) تقدم إليه جماعة من الشعب وطلبوا منه قبول أريوس فقبل سؤالهم ورسمه شماسا. ولما قبله وخالف وصية أبيه بطرس لم يقم على الكرسي سوي ستة شهور.