دانا أبوشمسية: إسرائيل ما زالت مستمرة فى الاعتداء النفسى والجنسى على أسرى فلسطين

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن المعتقل العسكري الذي أقيم بالقرب من قطاع غزة لوضع المساجين والمعتلقين به لا أحد يعرف أوضاع الأسرى الفلسطينيين به بشكل قطعي وواضح.

أوضاع المعتقلين

وأكدت ولاء السلامين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن بعض الحقائق بدأت تظهر حول أوضاع الأسرى بهذا المعتقل، حيث بعد زيارة محامية من هيئة شئون الأسرى تحدثت جريدة آراتس عن تقليل كميات الطعام التي يتم تقديمها إلى الأسرى الفلسطينيين، وهذا التعامل يخالف القانون الدولي.

وأضافت في حديثها، أن إسرائيل قامت بسحب كل الأدوات المتعلقة بالنظافة الشخصية، واقتصار الاستحمام في هذه الظروف الصعبة المناخية لمرة واحدة في الاسبوع مع أن تكون المدة الزمنية المحددة للاستحمام لدقيقتين فقط، وبالتالي كل هذه التشديدات أدت الى انتشار الأمراض الجلدية بين المعتلقين.

الاعتداء النفسي والجنسي بسجون الاحتلال

وتابعت: "تم رصد الكثير من الحالات التي تعرضت للاعتداء النفسي والجنسي داخل المعتقلات الصهيونية".

واستطردت:" أكثر من 9 آلاف أسير فلسطينبي يتعرض لتلك الانتهاكات الصهيونية بشكل يومي داخل سجون الاحتلال".