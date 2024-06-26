الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير شئون آسيوية: كوريا الشمالية تسعى للحصول على التسليح النووى

التسليح النووي
التسليح النووي

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر، فجر الأربعاء، لافتة إلى أنها رصدت عملية الإطلاق لكنها لم تعط أي تفاصيل، بجانب عملية التحليل لا تزال جارية، ويأتي الإطلاق بعد يوم من الذكرى الـ74 لبداية الحرب الكورية.

فيما أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، الثلاثاء، عن أن الشمالية أطلقت بالونات تحمل القمامة باتجاه كوريا الجنوبية لمدة يومين على التوالي، محذرة من أنه تم التأكد من دخول بالونات كوريا الشمالية المحملة بالقمامة المجال الجوي لسيول.

في هذا السياق، قال الباحث السياسي وخبير الشئون الآسيوي من طوكيو، الدكتور طلعت سلامة، إن كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر، إن المشكلة الأساسية ليست في كوريا الجنوبية وإنما في نظيرتها الشمالية، وذلك يرجع أن كوريا الشمالية رفضت فتح ما يخصها من الأسلحة النووية ومن الاستعداد لتخصيب اليورانيوم فتم فرض الخظر الاقتصادي عليها من عام 2006 إلى الآن.

وتابع، خلال مداخلة على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية تعاني ضغوطا كثيرة للغاية تجاه الحياه الاقتصادية في كوريا الشمالية التي لخصت جميع مقاومات الدولة في تسليح الجيش وفي بناء القدرات النووية والعسكرية لدي كوريا الشمالية، حيث كان لديها ما يسمي في حق في عدم فتح ما يخصها من الأسلحة النووية والتفتيش وغيره من الأمم المتحدة.

وأشار الباحث السياسي وخبير الشئون الآسيوي من طوكيو، إلى أن الدول التي طالبت لفتح التفتيش على المخزون النووي لدي كوريا الشمالية وسعيها للحصول على التسليح النووي، لافتًا إلى أن الدول العظمي السبع لم توقع على هذه الاتفاقية، من بينها اليابان لم يوقع على اتفاقية حذر انتشار التسليح النووي.

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