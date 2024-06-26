محافظ بني سويف يشهد استلام 2 طن لحوم ضمن مشروع صكوك الأضاحي والإطعام

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استلام 2 طن لحوم ضمن مشروع لحوم صكوك الأضاحي والإطعام، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز ومدن المحافظة والذي تنفذه وزارة الأوقاف، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية وتنفيذًا لتكليفاته للحكومة في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الدكتورعبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف وأمل عزوز وكيل مديرية التضامن، الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية أوقاف بني سويف.

ووجه محافظ بني سويف بسرعة توزيع اللحوم وإيصالها للفئات المستحقة، مشيدًا بمشروع صكوك الأضاحي والإطعام لمساهمته في توفير الحماية المجتمعية للفئات الأولى بالرعاية، مثمنا الجهود المبذولة من كافة مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، معربًا عن تقديره لكل من ساهم بجهد أو مال في المشروع الذي يعد من أهم المشروعات الناجحة التي تنفذها الوزارة فى خدمة المجتمع.

وأضاف وكيل الأوقاف، أن كميات اللحوم التي تم استلامها "اليوم" تعد ضمن سلسلة من الدفعات التي تقوم الوزارة بتوزيعها على المحافظات بالتعاون والتنسيق مع التضامن وذلك وفق قاعدة البيانات المُسجلة بالوزارة للحالات المستحقة، والتي تستهدف المستفيدين بمختلف مراكز المحافظة.