الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحث: حال اندلاع حرب شاملة سيرى العالم بثًا مباشرًا لتدمير آليات الاحتلال فى لبنان

لبنان
لبنان

قال طارق عبود، الباحث في الشئون الدولية، إن تصريحات الكولونيل إدفير إدري قائد اللواء 460 مدرعات والذي يقول فيها إن العمليات العسكرية في غزة شارفت على الانتهاء وإن القوات مستعدة لبدء حرب في الجنوب اللبناني، تتناقض مع تصريحات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي بدولة الاحتلال تساحي هنجبي، وتتناقض أيضًا مع تصريحات يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي المتخصص في تهديد لبنان.

وأضاف عبود، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا في خضم الحرب النفسية عندما يتكلم قائد الفرقة المدرعات هو يتكلم عن اجتياح لجنوب لبنان وهذا شيء غير منطقي وغير واقع، والإسرائيليون يعرفون أن الاجتياح لجنوب لبنان هو انتحار جماعي للجيش الإسرائيلي، حيث قال حسن نصرالله في إحدى المرات إن العالم سيشاهد بالبث الحي والمباشر تدمير آليات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وأوضح أنهم يستطيعون بالحد الأقصى أن يقصفوا المدنيين والبنية التحتية ومحطات الكهرباء وهذا مسلم به على المستوى العسكري الإسرائيلي، ولكن المقاومة لديها من القدرات والموارد الكثير التي تستطيع الدفاع بها عن لبنان، مؤكدًا أن هذه التصريحات تأتي في سياق الحرب النفسية وإعلاء السقف بتهديد لبنان بالحرب لكي يقدم التنازلات في موضوع الجبهة الشمالية.

القاهرة الإخبارية العمليات العسكرية غزة حرب الجنوب اللبنانى الحرب النفسية جنوب لبنان انتحار

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