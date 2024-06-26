جامعة بنها تنظم قافلة طبية لدار مسنين

نظمت جامعة بنها، قافلة طبية لدار المسنين بمدينة بنها، في إطار دورها المجتمعي والخدمي لخدمة المجتمع المحلي برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها.

وأكد رئيس جامعة بنها، حرص جامعة بنها على استمرارية إطلاق القوافل الطبية لخدمة المجتمع المحلى، من خلال تقديم خدمات متميزة في جميع التخصصات بواسطة خبراء وأساتذة متخصصين بما يتماشى مع خطة الجامعة لتطوير القطاع الصحي والخدمات الصحية المقدمة لمواطني محافظة القليوبية، مشيرا إلى أن الجامعة تعتبر بمثابة شريك أساسي ورئيسي في عمليات التطوير الاجتماعي والتنمية الشاملة بالمجتمع المحيط.

ومن جانبه، قال الدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها، إن القافلة الطبية تأتي ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتى تأتى لتلبية احتياجات المجتمع من القوافل المتكاملة والتي تطلقها جامعة بنها بصفة مستمرة، حيث تهدف إلى تقديم كافة الرعاية لمختلف الفئات في شتى المجالات.