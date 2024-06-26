ولاء السلامين: إسرائيل نفذت 47 عملية هدم طالت 66 منشأة فلسطينية فى الضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 47 عملية هدم طالت 66 منشأة فلسطينية في الضفة الغربية، وذلك خلال شهر مايو.

وأضافت خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال تمارس عمليات فاقت الاعتقالات والقتل والتعذيب، وهي الهدم، الذي طال اليوم 15 منزلا فلسطينيا بأنحاء متفرقة في الضفة الغربية، بحجة البناء دون ترخيص، والبعض الآخر بحجة زريعة أمنية.

ومن جانبه، كشف يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية، آخر تطورات الأوضاع التي يشهدها وسط قطاع غزة، مؤكدا أن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت قذائفها لمخيم النصيرات واستهدف عددا من المزارعين الذين يعملون في حقوم الكروم.

وقال خلال مداخلة عبر القاهرة الإخبارية: "طواقم الدفاع المدني بغزة تواصل البحث عن الضحايا تحت أنقاض منزل استهدفه الاحتلال في بيت لاهيا، وانتشلت حتى الآن 10 جثامين".

ودعت حركة حماس، إلى محاسبة قادة الاحتلال على جرائم التعذيب، ضد الأسرى والمحتجزين من أبناء الشعب الفلسطيني ومنع إفلاتهم من العقاب، داعين إلى تحرك المؤسسات الحقوقية والإنسانية، لرفع دعاوى في المحاكم الدولية، ضد مرتكبي الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينيى.