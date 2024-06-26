الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بروتوكول تعاون مع ساو باولو لبناء شراكات اقتصادية ناجحة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

في ختام أعمالها التي استمرت على مدار 3 أيام، عقد أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة اجتماعًا مع أعضاء البعثة التجارية البرازيلية متعددة القطاعات في إطار تنمية العلاقات المشتركه بما يلبى طموحات القطاع الخاص فى البلدين.

جاء ذلك بحضور موريسيو مانفريه السكرتير التنفيذي لغرفة ساو باولو التجارية برناردو هنريكى، نائب رئيس البعثة، إضافة إلى عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة غرفة الجيزة ورؤساء الشعب التجارية النوعية في الأنشطة المختلفة.

وخلال الاجتماع، استعرضت البعثة نتائج الاجتماعات التي عقدتها على مدار الأيام الثلاثة السابقة مع الشركات المصرية المختلفة فى القطاعات المتنوعة حيث تم عقد أكثر من 1000 لقاء بين الشركات البرازيلية مع أكثر من 300 شركة مصرية للتعريف بالفرص الاستثمارية وبحث التعاون المشترك، كما تم مناقشة الخطوات المستقبلية في إطار توجيهات الرئيس السيسي بضرورة رفع معدلات الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة، بفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية.

وأشار رئيس الغرفة التجارية للجيزة إلى أن الاجتماع تناول اليات تفعيل بنود البروتوكول المبرم بين غرفتى "الجيزة التجارية" و"ساوباولو البرازيلية الذى يستمر لمدة 4 سنوات، مؤكدًا تكثيف التنسيق مع غرفة ساو باولو التجارية البرازيلية في الفترة القادمة لتنشيط حركة التبادل التجاري من خلال البيانات والمعلومات التي سيوفرها الطرفين عن السوقين والفرص الاستثمارية المتاحة، لافتًا إلى أهمية اللقاءات الثنائية المتوقع تنظيمها بين رجال الأعمال في مصر والبرازيل، إضافة إلى عقد اللجان والاجتماعات المشتركه على مستوى الجهاز التنفيذى والشعب التجارية ومجلسى إدارة الغرفتين وعرض أحدث المستجدات وتبادل الأبحاث والتقارير الاقتصاديه، موضحًا أن ذلك يأتى فى إطار رؤية غرفة الجيزة التجارية للبحث عن أفضل الفرص لبناء شراكات اقتصادية ناجحة.

أكد رئيس الغرفة التجارية للجيزة أن تعزيز العمل المشترك مع الغرف التجارية العربية والاجنبية يمنح الغرف المصرية مساحة أوسع في مختلف المواضيع ويجعلها أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات أصحاب الأعمال على المستوى الخارجي. إلى جانب المساهمة في الدفع بمقترحات وآراء مجتمع الأعمال في كل ما يتعلق بالتجارة الخارجية وزيادة الوعي بالأطر والتشريعات التجارية.

من جانبه، أعرب موريسيو مانفريه السكرتير التنفيذي لغرفة ساو باولو التجارية عن  تقديره لهذا اللقاء  مشيدا بجهود مصر لخلق مناخ أعمال جاذب للاستثمار من خلال تحديث القوانين واللوائح والبنية التحتية وتبنى برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادي.

صدرتها مصر البرازيل الاستثمارات للإصلاح الاقتصادي الخارجية التجارة الخارجية رئيس الغرفة التجارية الاقتصادية الجهاز التنفيذي

مواد متعلقة

الغرف التجارية: ضرورة عودة مساهة القطاع الخاص فى الاقتصاد لـ75%

الأكثر قراءة

الدستور تشارك فى حملة "حياة كريمة" لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة

التأمينات: تبكير صرف معاشات شهر يوليو

«الدستور» يكشف حقيقة استقالة مجلس الزمالك عقب أزمة القمة

منشار كهربائى وأشلاء آدمية.. حريق بحظيرة ماشية يكشف كواليس مذبحة الغربية

عاجل.. الآثار: لا علاقة لقصر البارون بكليب كمال وشاكوش.. والواجهة مقلدة

الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

علي ترك

«واتش إت» تعيد للدراما المصرية سيرتها الأولى

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينت يحذر من مغادرة الإسرائيليين لدولة الاحتلال بسبب ظروف الحرب

بن جفير: تقليص مخصصات الأسرى الفلسطينيين من الطعام تندرج فى إطار إجراءات الردع

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟