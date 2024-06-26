بروتوكول تعاون مع ساو باولو لبناء شراكات اقتصادية ناجحة

في ختام أعمالها التي استمرت على مدار 3 أيام، عقد أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة اجتماعًا مع أعضاء البعثة التجارية البرازيلية متعددة القطاعات في إطار تنمية العلاقات المشتركه بما يلبى طموحات القطاع الخاص فى البلدين.

جاء ذلك بحضور موريسيو مانفريه السكرتير التنفيذي لغرفة ساو باولو التجارية برناردو هنريكى، نائب رئيس البعثة، إضافة إلى عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة غرفة الجيزة ورؤساء الشعب التجارية النوعية في الأنشطة المختلفة.

وخلال الاجتماع، استعرضت البعثة نتائج الاجتماعات التي عقدتها على مدار الأيام الثلاثة السابقة مع الشركات المصرية المختلفة فى القطاعات المتنوعة حيث تم عقد أكثر من 1000 لقاء بين الشركات البرازيلية مع أكثر من 300 شركة مصرية للتعريف بالفرص الاستثمارية وبحث التعاون المشترك، كما تم مناقشة الخطوات المستقبلية في إطار توجيهات الرئيس السيسي بضرورة رفع معدلات الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة، بفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية.

وأشار رئيس الغرفة التجارية للجيزة إلى أن الاجتماع تناول اليات تفعيل بنود البروتوكول المبرم بين غرفتى "الجيزة التجارية" و"ساوباولو البرازيلية الذى يستمر لمدة 4 سنوات، مؤكدًا تكثيف التنسيق مع غرفة ساو باولو التجارية البرازيلية في الفترة القادمة لتنشيط حركة التبادل التجاري من خلال البيانات والمعلومات التي سيوفرها الطرفين عن السوقين والفرص الاستثمارية المتاحة، لافتًا إلى أهمية اللقاءات الثنائية المتوقع تنظيمها بين رجال الأعمال في مصر والبرازيل، إضافة إلى عقد اللجان والاجتماعات المشتركه على مستوى الجهاز التنفيذى والشعب التجارية ومجلسى إدارة الغرفتين وعرض أحدث المستجدات وتبادل الأبحاث والتقارير الاقتصاديه، موضحًا أن ذلك يأتى فى إطار رؤية غرفة الجيزة التجارية للبحث عن أفضل الفرص لبناء شراكات اقتصادية ناجحة.

أكد رئيس الغرفة التجارية للجيزة أن تعزيز العمل المشترك مع الغرف التجارية العربية والاجنبية يمنح الغرف المصرية مساحة أوسع في مختلف المواضيع ويجعلها أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات أصحاب الأعمال على المستوى الخارجي. إلى جانب المساهمة في الدفع بمقترحات وآراء مجتمع الأعمال في كل ما يتعلق بالتجارة الخارجية وزيادة الوعي بالأطر والتشريعات التجارية.

من جانبه، أعرب موريسيو مانفريه السكرتير التنفيذي لغرفة ساو باولو التجارية عن تقديره لهذا اللقاء مشيدا بجهود مصر لخلق مناخ أعمال جاذب للاستثمار من خلال تحديث القوانين واللوائح والبنية التحتية وتبنى برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادي.