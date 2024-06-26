"لو عايز تصيف بدون تكلفة".. إليك قائمة بالشواطئ المجانية

بالتزامن مع ارتفاعات درجات الحرارة، يفكر الكثيرين من الناس خلال فصل الصيف للسفر وقضاء وقت ممتع مع الأهل والأصدقاء على الشواطئ، بيد أنَّ البعض يبحث عن المصايف المجانية، وهو ما تستعرضه "الدستور" في التقرير التالي:

مصيف جمصة

مصيف جمصه، حيث الأجواء الخلابة، والشاطىء الرائع الممتد والممهد الذي يساعد على أوقات من الرفاهية والمتعة، فهو عبارة عن مصيف ومدينة متكاملة، ستجد بها كل ما تحتاجه من كافيهات ومطاعم على كل المستويات ومحلات السوبر ماركت المنتشره فى كل أنحاء المصيف

مصيف الإسكندرية

تظل مدينة الإسكندرية المصيف الأول والمفضل لملايين المصريين، الذين يتوافدون على عروس البحر خلال الإجازات والعطلات، لقضاء وقت ممتع على شواطئها وبداخل أماكنها السياحية المميزة.

مرسى مطروح

يوجد 8 شواطئ فى مرسى مطروح، تستقبل المصطافين والأهالى بشكل يومى

السويس

الشاطئ يستقبل آلاف المصطافين من مختلف المحافظات يوميًا؛ نظرًا لقرب موقع السويس من محافظات القاهرة الكبرى والدلتا.

مصيف بلطيم- كفر الشيخ

عادة ما يشهد مصيف بلطيم بمحافظة كفرالشيخ إقبالًا كبيرًا من المصطافين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، بسبب أسعاره الرخيصة نسبيًا مقارنة بالمدن الساحلية الأخرى، واعتباره «مصيف الغلابة» بالنسبة لكثيرين، ما يجعله يستقبل ما يقرب من مليونى زائر من كل المحافظات، كل موسم.

شواطئ الإسماعيلية

بشواطئها المتميزة وتوافر خدماتها، وقربها النسبى من العاصمة، تعد محافظة الإسماعيلية ملجأ لكثير من المواطنين الباحثين عن الهروب من حر الصيف، خاصة من يقومون برحلات اليوم الواحد.

أشياء تحتاجها أثناء زيارتك للمصيف

هناك بعض العلاجات الطبية التي يجب أن تكون بحوزتك أثناء فترة السفر، إليكم أبرزهم:

1 - «الصن بلوك» في فترة الصيف يصاب الكثير من الناس بأمراض جلدية عديدة بسبب التعرض المباشر لإشاعة الشمس، للحفاظ على الجلد من الجفاف أو حروق الشمس، ولا تنسى أن تعيد تطبيق واقي الشمس كل ساعتين على الأقل، وبعد السباحة، أو التعرق، أو الحركة.

2 - يصاب البعض بالحساسية عند شرب ماء البحر المالح دون قصد، لذلك ينصح الأطباء أن يأخذ مريض الحساسية الدواء المناسب له، وذلك بعد إستشارة طبيبة.

3 - بسبب نزولك للبحر في فترات مختلفة وقضاء وقت طول في الماء، يصاب البعض بالصداع أو الشعور بالقئ، لذلك ينصح الأطباء بالإستشارة والحصول على الأدوية المناسبة مع الظروف الصحية.

4 - تأكد من أخذ جميع التطعيمات اللازمة قبل السفر، لتجنب عدوى الفيروسات، أو الحساسية المفرطة الناتجة من ماء البحر المالح، ومن ضمن اعراضها هي (تورم الوجه - ظهور بقع حمراء على الجلد - الصداع المزمن - الشعور بالقئ).