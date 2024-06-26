اللجنة الفنية السياحة تبحث تعويض الحجاج المتضررين من نقص الخدمات

قال باسل السيسي عضو اللجنة الفنية للحج والعمرة، إن وزارة السياحة والآثار تبحث حاليا مع شركة رحلات ومنافع المسؤولة عن تقديم الخدمات فى المشاعر المقدسة لحجاج شركات السياحة لهذا الموسم، تعويض حجاج السياحة المتضررين من نقص الخدمات بمشعر منى حيث شهد أحد مخيمات السياحة نقص فى الخدمات المقدمة للحجاج على حسب الاتفاق مع شركة تقديم الخدمات، إلا أنه تم تدارك الأمر ولكن ذلك يستلزم تعويض من جانب الشركة.

لاصحة للقبض على 450 سمسار

وأضاف السيسي في تصريحات لـ الدستور، أنه لا صحة لما تردد حول القبض على ٤٥٠ سمسارا من المنتسبين فى وفيات الحجاج لتنظيمهم رحلات حج بدون التأشيرة النظامية مما تسبب في تعرض هؤلاء الحجاج للمخاطر نظرا لارتفاع درجات الحرارة والسير لمسافات طويلة، مطالبا من أي حاج عاد إلى مصر وقد نظمت شركة سياحة مرخصة من الوزارة رحلة حج باستخدام أي من التاشيرات سواء الشخصية أو الرسمية فليتقدم بأوراقة إلى وزارة السياحة والآثار لاتخاذ الإجراءات القانونية نجاة الشركة المخالفة، والتى تصل إلى سحب التراخيص وتحويل المسؤول عنها إلى النيابة العامة.

اللجنة الفنية للحج: على الحجاج غير النظامين التقدم بأوراقهم ضد السماسرة

واستطرد: أما من قام بالحاج مع سمسمار وتعرض لهذا الأهوال والمصاعب فعلية أن يتقدم بأوراقة إلى الجهات المعنية وتحرير محضر ضد هذا السمسار لعدم تكرار وأن يتم معاقبته على من قام تجاه أهالينا البسطاء من الحجاج واستغلاله اشتياقهم للحج وزيارة بيت الله الحرام، وتلاعب بهم وبأحلامهم وعرضهم للمخاطر وتركهم.

وأتم، ضرورة توعية المواطنين من جانب المشايخ ورجال الدين حول أهمية الاستطاعة والمقدرة لأداء الحج، وأنه لا يجب الحج بطرق غير شرعية أو تخالف الأنظمة، والحفاظ على النفس وعدم تعريضها للخطر.