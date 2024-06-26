انعقاد برنامج "المنبر الثابت" المشترك بين الأزهر والأوقاف فى مساجد الجمهورية

عقدت وزارة الأوقاف، برنامج "المنبر الثابت" الدعوي المشترك مع الأزهر الشريف في جميع المحافظات، حيث تحدث الجميع عن موضوع: (بناء الأوطان والدفاع عنها ضرورة شرعية).

يأتى ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر)، الدكتور محمد مختار جمعة (وزير الأوقاف)، في عدد (1119) مسجدًا، على النحو التالي:

برنامج المنير الثابت

ففي مديرية أوقاف دمياط أقيم البرنامج بـ (31) مسجدًا منها: مسجد الكبير، ومسجد الرحمة.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيم البرنامج بـ (15) مسجدًا منها: مسجد أم القرى، ومسجد النصر.

وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت الندوات بـ (77) مسجدًا منها: مسجد الإمام الشافعي، ومسجد صلاح الدين.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيمت الندوات بـ (54) مسجدًا منها: مسجد الاستقامة، ومسجد خاتم المرسلين.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت الندوات بـ (44) مسجدًا منها: مسجد أبو بكر الصديق، ومسجد السلام.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيمت الندوات بـ (10) مسجدًا منها: مسجد إمام المرسلين، ومسجد المحروسة.

مديريات الأوقاف تنظم ندوات علمية

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيمت الندوات بـ (45) مسجدًا منها: مسجد سيدي شبل، ومسجد الغباشي.

وفي مديرية أوقاف أسوان أقيمت الندوات بـ (57) مسجدًا منها: مسجد التوبة، ومسجد الرحمة.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيم البرنامج بـ (41) مسجدًا منها: مسجد الرضا، ومسجد الكبير.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيم البرنامج بـ (17) مسجدًا منها: مسجد الزهور، ومسجد باريس الكبير.

وفي مديرية أوقاف قنا أقيم البرنامج بـ (42) مسجدًا منها: مسجد الأنصار، ومسجد العتيق.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيم البرنامج بـ (47) مسجدًا منها: مسجد الشهيد عبد المنعم رياض، ومسجد الكبير.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيم البرنامج بـ(28) مسجدًا منها: مسجد عباد الرحمن، ومسجد الوادي المقدس.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيم البرنامج بـ (17) مسجدًا منها: مسجد الشاطئ، ومسجد الإحسان.

أنشطة الأوقاف العلمية

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيم البرنامج بـ (53) مسجدًا منها: مسجد عثمان بن عفان، ومسجد الهداية.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيم البرنامج بـ (19) مسجدًا منها: مسجد الميناء، ومسجد الخلفاء الراشدين.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيم البرنامج بـ (40) مسجدًا منها: مسجد العتيق، ومسجد النور.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيم البرنامج بـ (35) مسجدًا منها: مسجد سعد بن أبي وقاص، ومسجد نور الإسلام.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيم البرنامج بـ (28) مسجدًا منها: مسجد التنعيم، ومسجد الواحد الاحد.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيم البرنامج بـ (37) مسجدًا منها: مسجد سيدي طلحة، ومسجد الكبير.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيم البرنامج بـ (64) مسجدًا منها: مسجد ناصر، ومسجد عبد الفتاح قمر.

وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيم البرنامج بـ (44) مسجدًا منها: مسجد نداء الإسلام، ومسجد الرحمة.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيم البرنامج بـ (56) مسجدًا منها: مسجد الموافي، ومسجد الصادق الأمين.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيمت الندوات بـ (47) مسجدًا منها: مسجد الكبير، ومسجد المنشاوي.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيم البرنامج بـ (86) مسجدًا منها: مسجد زاد المعاد، ومسجد الفتح.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيم البرنامج بـ (45) مسجدًا منها: مسجد التقوى، ومسجد الرحمن.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيم البرنامج بـ (41) مسجدًا منها: مسجد عبد المنعم رياض، ومسجد الهلالي.