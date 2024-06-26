الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 1.5 طن مخلل فاسد قبل تداوله بالأسواق فى الإسماعيلية

مخلل فاسد
مخلل فاسد

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية تقدر بِطِنِّ ونصف مخلل مجهول المصدر وليس له بيانات، ويظهر عليه علامات الفساد والتعفن.

وأسفرت الحملة عن تحرير 26 مخالفة تموينية جاء بيانها كالتالي: تحرير ١٤ مخالفة للمخابز البلدية، وتحرير ١١ مخالفة لعدم وجود شهادات صحية ومحضر عدم الإعلان عن الأسعار.

وكان محافظ الإسماعيلية، قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كل من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.

تخصيص أرقام للشكاوى 

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية رقم مباحث التموين ٣٩١١٠١٠، رقم غرفة عمليات مديرية التموين ٣١٠٧٢٠٢، رقم الخط الساخن لحماية المستهلك ١٩٥٨٨.

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