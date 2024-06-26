الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميًا.. الزمالك يفعل بند شراء محمد شحاتة من طلائع الجيش

جلسة مسئولي الزمالك
جلسة مسئولي الزمالك مع محمد شحاته

أنهت إدارة نادي الزمالك، إجراءات ضم محمد شحاتة لاعب الفريق بشكل نهائي، من صفوف فريق طلائع الجيش.

وحصل الزمالك على الاستغناء الخاص بمحمد شحاتة، بعد أن دفع النادي 10 ملايين جنيه لنادي طلائع الجيش، من أجل تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب.

وكان النادي الأبيض قد دفع أيضا 8 ملايين جنيه لطلائع الجيش كانت متبقية من صفقة لاعب الأبيض السابق عمرو السيسي، واشترط الفريق العسكري سدادها لإتمام صفقة شحاتة.

وكان محمد شحاتة، قد انضم لصفوف الزمالك خلال «الميركاتو» الشتوي الماضي معارا لمدة 6 أشهر، مع وجود بند بأحقية الشراء نهائيا لمدة 4 سنوات أخرى.

وشارك محمد شحاتة مع الفريق الأبيض، في 15 مباراة خلال الموسم الحالي، وصنع خلالها هدفا واحدا. وشارك اللاعب في تتويج الزمالك، بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية على حساب نهضة بركان المغربي.

محمد شحاتة طلائع الجيش عمرو السيسي كأس الكونفدرالية الإفريقية نهضة بركان

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