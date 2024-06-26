سقوط سفاح عزبة رستم.. الأمن يتعقب المتهم ويضبطه داخل شقة ببلطيم

نجحت أجهزة الأمن بالغربية وكفرالشيخ في القبض على سفاح الغربية المتهم بقتل أفراد أسرته فى إحدى قرى قطور، بعد تحديد مكان اختبائه بمدينة بلطيم.

وتلقي اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة قطور الرائد "محمد العسال"، بورود بلاغ من أهالي عزبة رستم بخروج رائحة كريهة من أحد المنازل الكائنة بالعزبة وتغيب أصحاب المنزل من يوم الخميس..

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف المجهزة الي محل البلاغ وتبين من التحريات الأولية وجود 3 جثث لسيدتين وشاب الجثة الأولي "والدة المتهم" في بداية العقد السادس، والثانية "لشقيقة المتهم وتدعي" أ.ا.ا" في منتصف العقد الثالث، والجثة الثالثة لشقيق المتهم ويدعي "م.ا.ا" والمتهم هو الشقيق الأكبر ويدعي "محمد.ا.ا" ويبلغ من العمر 29 عامً ويعمل محامي.

المتهم يعاني اضطرابات نفسية

وبسؤال أهالي القرية التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية عن السبب وراء القتل ، أكدوا أن المتهم يعاني اضطرابات نفسية.

وتم نقل الجثث االي مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن وتسليم الجثامين الي ذويهم للصلاة عليها والدفن بمقابر العائلة.

وحرر محضر بالواقعة وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تم القبض على المتهم وجرى اقتياده إلى ديوان المركز للتحقيق معه، والوقوف على أسباب وظروف الملابسات الواقعة.