الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البابا تواضروس يجتمع بأمانة خدمة الشباب في الإسكندرية

كنيسة - أرشيفية
كنيسة - أرشيفية

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية أعضاء الأمانة العامة لخدمة الشباب بالإسكندرية.

طرح القس داود وديع مسؤول الأمانة الرؤية المستقبلية لها من خلال رصد الواقع، لوضع خطة عمل لتسهيل العقبات وحل المشكلات المعاصرة التي تواجه الشباب، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات المهمة من بينها: 

- قيام قطاعات الإسكندرية الرعوية الأربعة بترشيح عدد من الشباب المتميز ممثلًا عن القطاع، للتواصل مع الأمانة العامة والآباء الأساقفة لتسهيل أمور خدمة الشباب.

- تشجيع الخدمة بالرياضة في إطار روحي من خلال ممارسة الرياضات المختلفة وبالأخص كرة القدم.

- كيفية استغلال فكرة ال PodCast لسرعة الوصول والتواصل مع الشباب.

- التحضير لعمل لقاءات وملتقيات لشباب الإسكندرية على غرار ملتقيات الشباب العالمية.

كما حضر اللقاء الآباء أساقفة العموم المشرفين على  القطاعات الرعوية بالإسكندرية والقمص أبرآم اميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

البابا تواضروس الثاني الكاتدرائية المرقسية المقر البابوي خدمة الشباب بالإسكندرية خطة عمل الشباب إطار روحي

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