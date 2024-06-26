"التعليم" تخاطب المديريات وتوضح الحالات والأوراق المطلوبة لاستعاضة التابلت المدرسي

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية في المحافظات المختلفة، بشأن التابلت المدرسي.

الخطاب

ووفقا للوزارة، فإن الخطاب شمل استعاضة الجهاز اللوحي التابلت المدرسي التي تم التأمين عليها حالات: "الفقد - الاستبدال - الإصلاح" التي تم تسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2023-2024.

وبحسب الوزارة، فإنه يتم تبليغ الإدارات التعليمية ومدارس التعليم الثانوي العام للتنبيه على أولياء الأمور الراغبين في استعاضة الجهاز اللوحي التابلت المدرسي الحالات الفقد - الاستبدال - الإصلاح والتوجه لمقر ديوان عام وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة بدء من 1 يوليو.

وحددت الوزارة الأوراق المطلوبة لحالات الفقد وهي كالآتي:

- أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب.

- أصل شهادة ميلاد الطالب حديثة.

- صورة لبطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- صورة معتمدة ومختومة من المدرسة الإقرار استلام التابلت.

- صورة المحضر الشرطة حديث معتمد ومختوم من النيابة.

- صورة إيصال تأمين التابلت للصف الأول الثانوي.

- صورة إيصال المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي.

- الرسوم الإدارية 1553 ويتم دفعها بالفيزا.

- محتويات الجهاز.

كما أعلنت الوزارة الأوراق المطلوبة لحالات الاستبدال التابلت:

- أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب.

- أصل شهادة ميلاد الطالب حديثة.

- صورة لبطاقة الرقم القومى لولى الأمر.

- صورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت.

- أصل تقرير شركة الصيانة يفيد بأن تكلفة الإصلاح غير اقتصادية.

- صورة إيصال تأمين التابلت للصف الأول الثانوي.

- صورة إيصال المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي.

- الرسوم الإدارية 1553 ويتم دفعها بالفيزا.

- يتم تسليم جهاز التابلت بجميع محتوياته.

- حالات الإصلاح للجهاز اللوحى التابلت المدرسي.

- أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب.

- أصل شهادة ميلاد الطالب حديثة.

- صورة لبطاقة الرقم القومى لولى الأمر.

- حالات الإصلاح.

- أصل تقرير شركة الصيانة معتمدة ومختومة من الشركة.

- صورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت.

- أصل فاتورة الإصلاح معتمدة ومختومة من الشركة.

- صور إيصالات التأمين على التابلت للصف الأول الثانوي.

- صورة إيصال سداد المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي.

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