الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقابل الجنيه المصري.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-6-2024 في البنوك ختام التعاملات

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024، استقرار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال التعاملات المسائية.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 في مصر

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 في البنوك المصرية خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 47.99 جنيه للشراء، و48.13 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار الأربعاء في البنوك المصرية

ونتيجة لما سبق ذكره نقدم آخر تحديث لأسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، فقد شهد متوسط سعره استقرارًا ليبلغ 47.99 للبيع و48.13 للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

شهد سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024 في البنك الأهلي استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية ليبلغ نحو 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 

سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء شهد استقرارًا في البنك التجاري الدولي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليصبح 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024 في بنك مصر في ختام التعاملات مقابل الجنيه المصري ليبلغ 47.99 جنيه للشراء، و48.13 جنيه للبيع،

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى الأربعاء 26-6-2024 والعملات الأجنبية فى مصر

آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-6-2024 مقابل الجنيه المصري

منتصف التعاملات.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 25-6-2024

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 25- 6- 2024

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل الدولار اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في بنك الإسكندرية استقرارًا ليبلغ نحو 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأربعاء

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024 سجلت استقرارًا خلال التعاملات المسائية وجاءت الأسعار كالتالي:

  • سجل سعر الدولار نحو 47.99 جنيه للشراء، و48.13 جنيه للبيع
  • سعر اليورو 51.41 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الريال السعودي 12.69 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.
  • سعر الجنيه الاسترليني 60.48 جنيه للشراء، و60.67 جنيه للبيع.
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سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى الأربعاء 26-6-2024 والعملات الأجنبية فى مصر

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