مقابل الجنيه المصري.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-6-2024 في البنوك ختام التعاملات

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024، استقرار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال التعاملات المسائية.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 في مصر

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 في البنوك المصرية خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 47.99 جنيه للشراء، و48.13 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار الأربعاء في البنوك المصرية

ونتيجة لما سبق ذكره نقدم آخر تحديث لأسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، فقد شهد متوسط سعره استقرارًا ليبلغ 47.99 للبيع و48.13 للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

شهد سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024 في البنك الأهلي استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية ليبلغ نحو 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء شهد استقرارًا في البنك التجاري الدولي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليصبح 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024 في بنك مصر في ختام التعاملات مقابل الجنيه المصري ليبلغ 47.99 جنيه للشراء، و48.13 جنيه للبيع،

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل الدولار اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في بنك الإسكندرية استقرارًا ليبلغ نحو 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأربعاء

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024 سجلت استقرارًا خلال التعاملات المسائية وجاءت الأسعار كالتالي: