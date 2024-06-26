حبس عاملة سرقت مبلغًا ماليًا ومشغولات ذهبية من منزل بالقاهرة

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة بحبس عاملة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من داخل المسكن محل عملها الكائن بدائرة قسم بولاق أبوالعلا.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة أقرت بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، لافتة إلى أنها استغلت عملها داخل المنزل وثقة أصحابه بها ونفذت جريمتها.

وطالبت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة.