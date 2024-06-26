الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس عاملة سرقت مبلغًا ماليًا ومشغولات ذهبية من منزل بالقاهرة

حبس عاملة
حبس عاملة

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة بحبس عاملة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من داخل المسكن محل عملها الكائن بدائرة قسم بولاق أبوالعلا.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة أقرت بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، لافتة إلى أنها استغلت عملها داخل المنزل وثقة أصحابه بها ونفذت جريمتها.

وطالبت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة.

النيابة العامة مشغولات ذهبية سرقة مبلغ مالى ذمة التحقيقات المتهمة المغافلة

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