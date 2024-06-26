الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد وجاسمين ثنائي أذهلا الجميع بصوتهما العذب في احتفالية 30 يونيو (لايف)

الطفل محمد - عدسة:
الطفل محمد - عدسة: حسن مسعد

طفلان شاركا في عدة احتفالات وطنية وامتازا بأصواتهما العذبة، وحضرا اليوم، داخل احتفالية 30 يونيو لجذب أنظار وأسماع الحاضرين، محمد وجاسمين لم يتخطِ أعمارهما 13 عامًا.

وأبهر الطفلان الضيوف وأجبروهما على الوقوف تشجعيًا لهما على وطنيتهما بصوتهما المميز الدائم على حبهما لمصر.

وشهدت احتفالية 30 يونيو، المقامة بمجمع إعلام مدينة السلام التابعة للهيئة العامة للاستعلامات تكريم عدد من الشخصيات البارزة ممن كانوا شركاء في النجاح وتحقيق التقدم للمجتمع المصري.

وانطلقت الاحتفالية، صباح اليوم الأربعاء 26 يونيو في مجمع السلام للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، تحت شعار "ثورة 30 يونيو إرادة شعب"، بهدف تعريف الأجيال الجديدة بإنجازات ثورة 30 يونيو ودور الشعب والجيش في استعادة الوطن من أيدي الجماعات الإرهابية.

وبدأت الاحتفالية بعزف النشيد الوطني وآيات من الذكر الحكيم، وتبعها كلمات لممثلي الوزارات والهيئات والقطاعات المختلفة، حيث تناولوا خلالها دور الشعب المصري في تحقيق إرادته واستعادة وطنه. كما قدم أطفال كورال مدارس السلام فقرة فنية تضمنت أغاني وطنية وإسلامية بمناسبة اقتراب العام الهجري الجديد، مما أضفى على الاحتفالية جوًا من البهجة والاعتزاز بالهوية الوطنية والدينية، وعكس روح الوحدة والتكاتف بين أفراد المجتمع المصري.

وتأتي هذه الاحتفالية لتؤكد على قوة الشعب المصري ووحدته في وجه التحديات، ولتذكر الجميع باليوم التاريخي الذي استعاد فيه المصريون زمام أمورهم ووجهوا رسالة قوية للعالم أجمع عن إرادتهم وتصميمهم على حماية وطنهم. وشملت الفعالية تكريمًا لعدة شخصيات مؤثرة، مما يعكس التقدير والاعتراف بجهودهم في تعزيز الوعي الوطني والمساهمة في تطوير المجتمع المصري.

وتقام هذه الاحتفاليات في 96 مركزًا ومجمعًا إعلاميًا على مستوى الجمهورية، مما يبرز اهتمام الدولة بتوعية المواطنين بتاريخهم المجيد وحثهم على التكاتف والعمل من أجل مستقبل أفضل.

محمد محمد وجاسمين اصابه طفلان شهيد 30 يونيو

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