الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": انتشال 10 جثامين تحت أنقاض منزل استهدفته قوات الاحتلال

غزة
غزة

كشف يوسف أبوكويك، مراسل القاهرة الإخبارية، آخر تطورات الأوضاع التي يشهدها وسط قطاع غزة، مؤكدًا أن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت قذائفها لمخيم النصيرات واستهدف عددًا من المزارعين الذين يعملون في حقول الكروم.

وقال، خلال مداخلة عبر القاهرة الإخبارية: "طواقم الدفاع المدني بغزة تواصل البحث عن الضحايا تحت أنقاض منزل استهدفه الاحتلال في بيت لاهيا، وانتشلت حتى الآن 10 جثامين".

وكانت حركة حماس، دعت إلى محاسبة قادة الاحتلال على جرائم التعذيب، ضد الأسرى والمحتجزين من أبناء الشعب الفلسطيني ومنع إفلاتهم من العقاب.

وأضافت: "ندعو إلى تحرك المؤسسات الحقوقية والإنسانية، لرفع دعاوى في المحاكم الدولية، ضد مرتكبي الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينيى".

غزة قطاع غزة بيت لاهيا هدم منازل الفلسطينيين القاهرة الإخبارية

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