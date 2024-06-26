الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: السماح بمرور عدد قليل من سيارات الإغاثة لغزة اليوم عبر معبر رفح

سيارات الإغاثة عند
سيارات الإغاثة عند معبر رفح - أرشيفية

قال تامر حنفي، موفد القاهرة الإخبارية، إنه ليست هناك أحداث جديدة يتم ذكرها بشأن معبر رفح، حيث ما زال هناك استمرار في التعنت الصهيوني تجاه السيارات الإنسانية التي تريد العبور إلى قطاع غزة.

 

الأوضاع في غزة 

وأكد تامر حنفي، خلال مداخلة لقناة “القاهرة الإخبارية”، حدوث انفراجة صغيرة اليوم داخل معبر رفح، حيث تم السماح لمرور 10 سيارات إلى قطاع غزة محملة بالغذاء والوقود.

الحرب على غزة 

وأضاف في حديثه، أنه ما زالت العمليات العسكرية مستمرة في المنطقة الغربية من قطاع غزة، لذا هناك أعمدة دخانية مكثفة خارجة من هذه المنطقة.

 

كانت قد أعلنت الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37718 شهـيدًا و86377 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

 

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قذائف تجاه مزارعين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

 

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدى الـ24 ساعة الماضية 4 مراكز إيواء في قطاع غزة، إضافة إلى تدمير عدة منازل على رءوس ساكنيها، مخلفًا عشرات القتلى والجرحى، بحسب معطيات المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

تامر حنفي القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية الأوضاع في غزة

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