الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بسرقة المساكن فى السلام

حبس - آرشيفية
حبس - آرشيفية

أمرت  جهات التحقيق في القاهرة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة محتويات المنازل فى منطقة السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له  معلومات جنائية، وسرق بعض المنقولات المنزلية من داخل مسكن بدائرة القسم، واعترف بارتكاب 3 وقائع أخرى، وبالضغط عليه أرشد عن المسروقات المستولى عليها.

وطالبت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

جهات التحقيق مزاولة نشاط إجرامي سرقة منطقة السلام المنقولات المنزلية معلومات جنائية

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