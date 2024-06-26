ختام دورة "فلتتأصل فينا" للآباء الكهنة بمعهد الرعاية والتربية

اختتمت أمس الثلاثاء، في معهد الرعاية والتربية بمقره بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الدورة التدريبية السابعة للآباء الكهنة والتي حملت عنوان "فلتتأصل فينا".



واستهدفت دورة "فلتتأصل فينا" التي انطلقت يوم ٢١ مايو الماضي، إلى تأصيل بعض المفاهيم الإيمانية والروحية في حياة وتعليم الآباء الكهنة، من بينها مفهوم الكنيسة، كلمة الله، الثالوث، العلاقة مع الله، التعفف، والأبدية وغيرها من المفاهيم التي يحتاج أبناء الكنيسة إلى التغذي باستمرار عليها لأجل نموهم وثباتهم في الله.



ووزع نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا شهادات إتمام الدورة على الآباء الكهنة عقب إلقائه المحاضرة الختامية للدورة اليوم. كما أهدت إدارة المعهد كتاب "الأسقف والكاهن.. مفاهيم رعوية" وهو أحدث إصدارات قداسة البابا تواضروس الثاني في مجال الرعاية.



شارك في دورة "فلتتأصل فينا" ٦٦ أب كاهن من كهنة كنائس وإيبارشيات القاهرة الكبرى، إلى جانب كهنة من باقي إيبارشيات الكرازة المرقسية في مصر وخارجها من خلال تطبيق ZOOM عبر شبكة الإنترنت. وحاضر فيها عدد من الآباء الأساقفة والكهنة المتخصصين.



تأتي هذه الدورة التدريبية إنطلاقًا من الهدف الأساسى للمعهد وهو إعداد الرعاة فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتزويدهم بالخبرات الرعوية في مجالات الخدمة الكنسية المختلفة.

في سياق متصل، التقى قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، القمص أندراوس متى وكيل الكلية الإكليريكية بالإسكندرية، الذي عرض على قداسته عددًا من الملفات الخاصة بالكلية وخطة العمل للسنة الدراسية المقبلة، ورؤية تطوير طرق الدراسة المختلفة.



حضر اللقاء القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

كما يستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني اعتبارًا من اليوم اجتماع الأربعاء الأسبوعي، بعد فترة توقف منذ نهاية الصوم الأربعيني المقدس.



ويلقي قداسة البابا عظة اجتماع الأربعاء مساء اليوم في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

كان قداسة البابا قد أعلن يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شهر أبريل الماضي، عن توقف الاجتماع طوال فترتي أسبوع البصخة والخمسين المقدسة، مشيرًا إلى عودته مع بدء صوم الرسل.