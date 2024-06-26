"الإنتاج هو الحل".. نجاح زراعة بطيخ اللب الخشب بإحدي مزارع الوادي الجديد

أكد الدكتور أحمد حنفي الباحث والمحلل الاقتصادى وأحد أبناء الوادي الجديد، نجاح تجربة زراعة بطيخ اللب الخشب بإحدي مزارع المحافظه بطول واحد متر، مؤكدا على دعمه لهذه الافكار والزراعات المختلفه والقابلة للتصدير

وأضاف أنه تم تجربة هذا المحصول لأول مره بالمحافظة وزراعته بإحدي مزارع مدينة موط بدون إضافة أسمدة كيماوية ونجح في زراعته كتجربة أولية وعرضها على المزارعين للاهتمام بهذه الزراعات التي تحتاجها الدول والقابلة للتصدير عكس الزراعات التقليدية

ووجه “حنفي” مراكز البحوث الزراعية لدراسة هذه التجربه الناجحة وعمل ندوات وورش حقلية وشرح زراعتها لكافة المزارعين في مصر وكافة المحافظات، مؤكدا أنه جاري إنتاج تقاوي من محصول بطيخ اللب الخشبي وتوزيعها على الجامعات والمراكز البحثية للتوسع هذا المحصول الهام الذي يجلب العمله الصعبه كونه قابل للتصدير بعد نجاح تجربته في إحدي المزارع وإثماره بطول 1 متر للثمرة الواحدة.

وأوضح المحلل والخبير الإقتصادي، أن الإنتاج هو الحل للخروج من هذه الأزمه التي تهدد العالم اجمع بعد التضخم الاقتصادي الذي طال العالم اجمع، مؤكدًا دعمه لكافة المزارعين ومراكز البحوث لنجاح هذه التجربه التي أدت إلي نجاح منقطع النظير لتدخل على بلدنا الحبيبه مصر الخير الوفير

زراعة وإنتاج محصول اللب الخشب

يزرع محصول بطيخ اللب الخشب في الأراضي المناسبة للزراعة: «الطميية الخفيفة، الأراضي الرملية»، وعادة ما يكون ميعاد الزراعة شهري مارس وإبريل، ومعدل التقاوي من 1.5 إلى 2 كجم لكل فدان.

وتعتبر طريقة إعداد الأرض للزراعة مثل أي زرا٧ات أخري حيث يتم حرث الارض، اضافة الاسمدة بمعدل سماد عضوي 20 متر /فدان وسوبر فوسفات 200كجم/فدان وكبريت زراعي 50كجم/فدان وسلفات بوتاسيوم50كجم/فدان، ومن ثم تخطيط الأرض إلى خطوط بعرض 2.5 إلى 3 متر للخط.

وتعامل البذور قبل الزراعة بالمركبات الفطرية الآتية مثل يوفانات ميثيل أو هيمكسازول أو ثيرام بمعدل 1 إلى 3 جم/كجم بذور وذلك للوقاية من امراض اعفان الجذور.

وتتم عملية الزراعة علي الريشة البحرية او الغربية في جور علي الخطوط علي مسافة 75 إلى 100سم بين الجور، ويتم وضع 3 إلى 4 بذور في الجورة، ويتم الخف بعد ذلك علي نبات واحد لكل جورة، ويضاف التسميد النيتروجيني بمعدل 200 كجم/فدان سماد نترات النشادر، والتسميد البوتاسي يضاف بمعدل 50 كجم/فدان سلفات او نترات بوتاسيوم.

وتتم عملية الري تجرية في باطن الخطوط ويجب عدم الاسراف في عملية الري حتي لا يصاب باعفان الجذور، على أن يتم الري في الصباح الباكر، ويراعي توفير نحل العسل وذلك لاجراء عملية التلقيح أثناء التزهير والعقد.

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