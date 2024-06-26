القاهرة الإخبارية توضح تحذير "ماكرون" للفرنسيين من "حرب أهلية"

حال وصول اليمين للسلطة

صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأن برامج "المتطرفين" يمكن أن تؤدي إلى "حرب أهلية"، وجاء ذلك قبل يوم واحد من كشف زعيم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، جوردان بارديلا، البالغ من العمر 28 عامًا، عن خطة أكثر تفصيلًا في حال فاز حزبه.

وفي هذا السياق قال، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من مارسيليا، خالد شقير اليوم الأربعاء، إن معظم الصحف الفرنسية عنونت وأكدت على أن هذا خطاب او الرسالة التي وجها الرئيس الفرنسي للمواطنيين تأتي قبل 4 أيام الجولة الأولي من الانتخابات التشريعية الفرنسية.

وأضاف، أن الصحافة الفرنسية وجهت اللوم للرئيس الفرنسي نفسه لانه صاحب قرار اللجوء إلى صناديق الاقتراع لاختيار من سيكون في قصر رئاسة الوزراء الفرنسية في مساء السابع من يوليو القادم.

ولفت إلى أن ان التحذير من الرئيس الفرنسي والذي يعتبر الورقة الأخيرة التي يمارسها الحكومة الفرنسية وبصفة خاصة بعد تصريحات "برديلا " بأن الفرنسيين من أصول مختلفة يجب ابعادهم عن بعض من المراكز الهامة في البلاد تجاه مواقف معينه قام بها حزب فرنسا الابيه أقصي اليسار فهو اشار الي المتطرفين سواء من اقصي اليمين او من اقصي اليسار مما جعل الجميع يتابع عن كثب التي وصفت بالمناظرة التاريخية.