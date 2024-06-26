الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس فى جميع المحافظات الدور الأول للعام الدراسي 2024، حيث تشهد الان مواقع البحث عبر محركات البحث جوجل أعلى نسبة  من قبل طلاب وطالبات الدبلومات الفنية بجميع الشعب،  "الصناعي،  الزراعى، التجارى، الفندقي" بنظام الخمس والثلاث سنوات، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة عقب الانتهاء من اتمام عمليات التصحيح ورصد الدرجات بدقة وعناية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024

وسيتم رفع النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن خلال السطور القادمة نوفر جميع التفاصيل المتعلقة بالإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024 الدور الأول.

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024 الدور الأول 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع امتحانات الدبلومات الفنية تمت  بشكل آمن دون أي  مشاكل، وذلك بفضل وضع أسئلة تتناسب مع المستوى المتوسط للطلاب، ونتيجة لذلك، هناك عدد كبير من الطلاب استطاعوا الحصول على درجات جيدة في معظم المواد، ومن المقرر الإعلان عن النتائج النهائية للدبلومات الفنية  لجميع الشعب بعد الانتهاء من عملية تصحيح الأوراق والمراجعة، والاعتماد الرسمي من قبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم،  وسيتم تحميل جميع نتائج الدبلومات الفنية عبر رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ومن خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب تستطيع الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس بكل سهولة ويسر. 

الآن متاح.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2024 برقم الجلوس

بوابة نتائج التعليم الفني.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس فقط

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 وطريقة استخراج النتائج برقم الجلوس

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس الدور الأول

وتستطيع الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس الخاص بالطالب من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال اتباع الخطوات التالية:

  1. تُفتح صفحة موقع نتائج الدبلومات الفنية الرسمي.
  2. يُختار نتيجة الدبلومات الفنية  برقم الجلوس.
  3. يُدخَل رقم جلوس الطالب وبيانات المدرسة "المحافظة، الإدارة، المدرسة".
  4. يُنقَر على زر "استعلام" لعرض نتيجة الطالب مع التفاصيل الكاملة، مثل المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.
نتيجة الدبلوماتالفنية 2024 نتيجة دبلوم التجارة نتيجة دبلوم الصناعة نتيجة دبلوم الزراعة موقع وزاره التربيه والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية 2024 نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024 نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس نتيجة الدبلومات الفنية رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024

مواد متعلقة

الان.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 الدور الأول برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني 

مصرع شخصين سقطت عليهما الرمال أثناء التنقيب عن آثار بالبحيرة

رفع درجة الاستعداد بـ"طب بيطرى البحيرة" لاستقبال أعياد الإخوة الأقباط والربيع

صاحبة العروس ماتت.. انقلاب سيارة فى ترعة بمطوبس وإصابة العروسين

انهيار نجل الفنان جميل برسوم لحظة تشييع جثمان والده بالكنيسة (صور)

عبد العزيز مخيون ناعيًا جميل برسوم: فقدنا فنانًا قديرًا

الأكثر قراءة

مفاجآت جديدة فى قضية الوثائق.. ترامب يحفظ أسرار أمريكا بـ"الدش" و"قاعة رقص"

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

الرئيس السيسى يوفد مندوبًا للتعزية

سقوط سفاح عزبة رستم.. الأمن يتعقب المتهم ويضبطه داخل شقة ببلطيم

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

حبس عاملة سرقت مبلغًا ماليًا ومشغولات ذهبية من منزل بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

علي ترك

«واتش إت» تعيد للدراما المصرية سيرتها الأولى

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟

اليوم الـ264 للعدوان.. قصف عشوائى لمنازل ومدارس تؤوى نازحين فى غزة

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة