الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نفتالى بينت يحذر من مغادرة الإسرائيليين لدولة الاحتلال بسبب ظروف الحرب

نفتالي بينت
نفتالي بينت

طالب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق، نفتالي بينت، الأربعاء، الإسرائيليين بعدم مغادرة إسرائيل، قائلا: "لا تغادروا إسرائيل، هذا يجب ألا يحدث".

وتابع بينت: "نمر بأصعب فترة تراجع في الحرب، مقاطعة دولية، ضرر للردع، 120 إسرائيليا في الأسر، آلاف العائلات الثكلى، الجليل المهجور، آلاف النازحين، ووزراء لا يهتمون إلا بأنفسهم، فقدان السيطرة على الاقتصاد والعجز".

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وأضاف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق: “نحن عالقون في الحفرة، لكن هذا الوضع ليس القدر، وهناك شيء واحد يقلقني فقط وهو حديث المستوطنين عن الرحيل للخارج”، وفقا لما نقله موقع “قدس برس” الفلسطيني.

سارة نتنياهو: الجيش يحاول الانقلاب على نتنياهو

وسبق أن أثارت تصريحات سارة نتنياهو زوجة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موجة جدل واسعة بعدما كشفت أن قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاولون الانقلاب على زوجها والإطاحة به، ما يعكس تصاعد الخلاف القوي بين نتنياهو وقادة جيش الاحتلال بسبب إطالة أمد حرب غزة وغياب خطط مستقبل القطاع.

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وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فقد جاءت تصريحات سارة نتنياهو  خلال لقائها مع عائلات المحتجزين الإسرائيليين، واتهمت في اجتماعها المغلق مع العائلات القيادة العسكرية في جيش الاحتلال بأنها تخطط لتنفيذ انقلاب على زوجها.

فيما حاول مكتب نتنياهو نفي هذه التسريبات جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن التسريبات الكاذبة والشائعة المتواصلة حول سارة نتنياهو ما هي إلا ظلم شنيع.

وأضافت أن التسريبات جاءت بعد الإعلان عن عقد سارة نتنياهو اجتماع مغلق مع بعض أقارب وعائلات المحتجزين الإسرائيليين، والذين اعترضوا على تصريحاتها لهم.

وأشارت إلى أن غضب عائلات المحتجزين من تصريحات سارة نتنياهو دفعها لقول إنها لا تثق في القيادة العسكرية فقط أي القادة وليس الجيش الإسرائيلي بالكامل، ولكن عائلات المحتجزين ظلوا غاضبين منها لأنهم يعلقون آمالا كبرى على جيش الاحتلال من أجل تحرير ذويهم من غزة.

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نفتالى بينت يحذر من مغادرة الإسرائيليين لدولة الاحتلال بسبب ظروف الحرب

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