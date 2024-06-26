الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس متهم روج لبيع الشهادات الدراسية المزورة على "فيس بوك"

حبس - آرشيفية
حبس - آرشيفية

أمر قاض المعارضات المختص، بتجديد حبس متهم بإدارة صفحة عبر موقع "فيس بوك" للترويج لبيع شهادات جامعية مزورة مقابل مبالغ مالية واستغلاله للصفحة فى النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية مزورة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وتبين تورط المتهم في إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وممارسة نشاط إجرامي في مجال الاحتيال على الطلبة راغبي الحصول على شهادات جامعية بزعم منح الدارسين شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، وتمكن خلالها من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات والتحصل منهم على مبالغ مالية.

قاض المعارضات فيس بوك شهادات جامعية مزورة مبالغ مالية النصب والاحتيال

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