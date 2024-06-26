الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر توقف استيراد الأتوبيسات والمينى باص نهائيًا.. والاعتماد على التصنيع المحلى

أتوبيسات
أتوبيسات

أعلن وزير النقل، الفريق كامل الوزير، اليوم الأربعاء، وقف استيراد أي أتوبيس أو ميني باص من الخارج، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوطين صناعة النقل في مصر.

وبحسب بيان صادر عن  وزارة النقل، أكد الوزير خلال اجتماعه مع وفد من كبرى الشركات المصرية المتخصصة في صناعة الأتوبيسات، أن هذا القرار يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية لتصنيع الأتوبيسات والميني باصات ذات جودة عالية، وأن هذا القرار سيسهم في خفض تكلفة النقل للمواطنين.

ومن المتوقع أن يتم الاعتماد على الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المصرية من الأتوبيسات والميني باصات، مع إمكانية التصدير إلى الدول العربية والإفريقية.

دعم الصناعة الوطنية

تشمل بعض فوائد هذا القرار دعم الصناعة الوطنية من خلال الاعتماد على الإنتاج المحلي، ستتمكن الشركات المصرية من زيادة الإنتاج وتحسين جودة منتجاتها، وستوفر صناعة الأتوبيسات والميني باصات فرص عمل جديدة للشباب، خاصة في مجال التصنيع والخدمات اللوجستية، ومن المتوقع أن يؤدي الاعتماد على الإنتاج المحلي إلى خفض تكلفة النقل للمواطنين، وذلك من خلال تقليل تكاليف الاستيراد والضرائب، وستسهم هذه الخطوة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات مصر من الأتوبيسات والميني باصات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وزير النقل الفريق كامل الوزير توطين صناعة النقل الرئيس عبدالفتاح السيسي

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