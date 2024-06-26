"الأرصاد" تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الخميس، طقسًا شديد الحرارة رطباً نهارًا على أغلب الأنحاء، حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة رطبًا ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطبًا على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن يشهد غدًا الخميس، ارتفاعًا في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30.

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الأربعاء يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب علي السواحل الشمالية.

وعن الظواهر الجوية، تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.75متر إلى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 39 27

العاصمة الإدارية 39 26

6 أكتوبر 39 26

بنها 38 25

دمنهور 36 23

وادي النطرون 37 25

كفرالشيخ 37 24

المنصورة 38 25

الزقازيق 38 25

شبين الكوم 38 25

طنطا 37 22

دمياط 33 25

بورسعيد 32 24

الاسماعيلية 40 26

السويس 39 25

العريش 32 23

رفح 32 22

رأس سدر 41 27

نخل 38 18

كاترين 36 17

الطور 40 27

طابا 38 26

شرم الشيخ 42 31

الإسكندرية 33 23

العلمين 32 23

مطروح 31 22

السلوم 33 22

سيوة 37 23

رأس غارب 40 30

الغردقة 42 31

سفاجا 42 31

مرسى علم 42 31

شلاتين 38 29

حلايب 37 30

أبو رماد 40 29

رأس حدربة 39 28

الفيوم 39 26

بني سويف 39 26

المنيا 40 25

أسيوط 40 27

سوهاج 42 26

قنا 43 28

الأقصر 43 29

أسوان 44 30

الوادى الجديد 44 27

أبوسمبل 43 28