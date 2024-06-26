بسبب إضافة الرائحة الخاصة.. تحذير مهم من شركة غاز الفيوم للمواطنين

طالبت شركة الفيوم للغاز، مواطني مدينة الفيوم ومركز طامية، بعدم الانزعاج من انتشار رائحة الغاز، اليوم، بسبب أعمال إضافة الرائحة الخاصة بالغاز الطبيعي لمحطة تخفيض الضغط بالمدينة.

تحذير مهم من شركة الغاز لمواطني الفيوم

وقالت الشركة في بيان صحفي، منذ قليل، “تنويه لعملاء شركة الفيوم للغاز بمدينة الفيوم ومركز طاميه بمحافظة الفيوم، نحيط علم سيادتكم بأنه سيتم القيام بإضافة الرائحة الخاصة بالغاز الطبيعي لمحطة تخفيض الضغط اليوم الأربعاء بدء من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الرابعة عصرًا”.

وتابعت: لذا تهيب الشركة بالمواطنين بعدم الانزعاج في حالة انتشار الرائحة، وتؤكد الشركة التزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة.

وعقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع المسئولين المعنيين بملف التصالح، لمتابعة إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، والتأكد من انتظام دورة العمل الخاصة بهذا الملف، وتذليل كافة العقبات التي تعوق سير العمل، والتشديد على تسريع وتيرة العمل والآداء لإنهاء كافة الإجراءات في مواعيدها المقررة لخدمة المواطنين.

تسريع وتيرة العمل لتقنين كافة الطلبات المقدمة للتصالح وفقًا للاشتراطات القانونية

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة، والعميد محمد ماجد مدير إدارة الحماية المدنية، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري أملاك الدولة، والتخطيط العمراني، ووحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، ووحدة البنية المعلوماتية المكانية والمتغيرات، ووكيلي وزارتي الإسكان والزراعة، ومهندسي هيئة الأبنية التعليمية المشاركين في لجان البت، ومديري الإدارات الهندسية بمجالس المدن.