الزراعة: "بحوث الصحراء" يواصل العمل ليلًا ونهارًا بالتجمعات الزراعية فى شمال سيناء

قال الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أنه تم وضع خطة للنهوض بكل الخدمات التنموية للمزارعين والمنتفعين من المشروعات الزراعية، تستلزم إنشاء المراكز الخدمية التي توفر كل الخدمات للمزارعين.

وأوضح أن هذه الخطة تأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بالإسراع في جهود التنمية الزراعية في سيناء، وتنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يواصل مركز بحوث الصحراء والجهاز التنفيذي لتحسين الأراضي العمل بالتجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء رغم التحديات والظروف المناخية القاسية من ارتفاع درجات الحراره ووعورة مناطق العمل فإن الباحثين والمهندسين والعاملين في بحوث الصحراء وجهاز تحسين الأراضى يواصلون الليل بالنهار لإنجاز الأعمال والمهام المطلوبة منهم.

وقال شوقي إن هناك 3 مراكز تنموية تم إنشاؤها بسيناء بمناطق الحسنة ونخل وطور سيناء بتكلفة تقدر بحوالي 390 مليون جنيه، وتهدف هذه المراكز إلى تقديم كل الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها بأعلى جودة وأقل تكلفة.