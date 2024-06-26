الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فى ذكرى 30 يونيو.. "قضايا الدولة" تهنئ الرئيس السيسى

المستشار مسعد عبدالمقصود
المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني

هنأ المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وجاء في التهنئة أن تلك المناسبة أكد فيها الشعب المصري العظيم على وحدة الصف ونبذ دعاوى الفرقة والطائفية نحو بناء جمهورية جديدة تحت قيادة سيادتكم الحكيمة، سائلين المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم بالتوفيق والسداد لتحقيق آمال الشعب المصري نحو التقدم والازدهار في ظل قيادتكم الوطنية الرشيدة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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