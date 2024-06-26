مراسل القاهرة الإخبارية: شهادات سائقى شاحنات الغاز تؤكد تعنت ورفض دخولهم كليًا لرفح

كشف رمضان المطعني، مراسل القاهرة الإخبارية، آخر تطورات الأوضاع في مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن قوات الاحتلال تواصل إغلاق معابر غزة وتمنع خروج المرضى والجرحى أو إدخال أي مساعدات.

وقال، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، إن قطاع غزة، لم يدخله خلال الفترة الماضية سوى 2300 شاحنة مساعدات، من خلال معبر كرم أبوسالم، وذلك قبل اجتياح رفح الفلسطينية.

وتابع: "عدد شاحنات المساعدات بلغ في أبريل أكثر من 5000 شاحنة، وذلك قبل اجتياح قوات الاحتلال مدينة رفح الفلسطينية".

وأوضح المراسل أن شهادات سائقي شاحنات المساعدات تؤكد رفض شاحنات الغاز بشكل خاص، وشاحنات الوقود كليًا بعد انتظارها لساعات، أمام معبر كرم أبوسالم.