الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خروجات "سرية" في الإسكندرية.. لا معنى للمصيف بدونها

أماكن التنزه بالإسكندرية
أماكن التنزه بالإسكندرية

تضم مدينة الإسكندرية، العديد من أماكن التنزه والترفيه، لقضاء أوقات ممتعة خلال فصل الصيف، والتي لا يعرفها الكثير من المصطافين، حيث أنها من أبرز الأماكن التي تستمتع فيها الأسر والعائلات بأوقاتهم.

وتستعرض "الدستور" خلال السطور التالية أماكن الخروجات والفسح والتنزه بداخل مدينة الإسكندرية


المنتزه والمعمورة

حدائق المنتزه الملكية من أبرز أماكن التنزه للأسر والعائلات السكندرية والمصطافين، لما تضمه من مساحات خضراء شاسعة وأماكن ترفيهية وبحيرات صناعية تم إضافتها مع تطوير الحديقة، فضلا عن المناطق المطلة على الشواطئ المميزة، أما مدينة المعمورة فتتميز بالعديد من الشواطئ وممشى خاص للمواطنين فضلا عن المطاعم  والكافيهات، ومنطقة الملاهي والتي تضم العديد من الألعاب المختلفة التي تناسب الأطفال والكبار.


منطقة بحري والقلعة

تتميز منطقة بحري بالإسكندرية بكونها مكان اقتصادي للتنزه وقضاء فسحة شاملة تضم الشواطئ والملاهي الشعبية وفسحة قوارب النزهة أو اليخت، وزيارة أضرحة الأولياء وغيرها من الاختيارات كما تضم ممشي القاعة الذي يتميز بتوافر الهدايا التذكارية بأسعار في متناول الجميع ووجود متحف الأحياء المائي وقلعة قايتباي الآثرية.


حديقة الحيوان وانطونيادس

كما تتميز حديقة الحيوان بالإسكندرية بأنها أحد مقاصد الأسر وذلك لاستمتاع الاطفال بمشاهدة الحيوانات بجانب للتنزه واللعب حيث تضم بجانب اقفاص الحيوانات المختلفة منطقة ملاهي كبيرة ومساحات للعب ومقاعد لجلوس الزايرين، كما تتميز حديقة انطونيادس بالمساحات الخضراء والزهور والنباتات النادرة فضلا عن منطقة ترفيهية تم إضافتها للحديقة مع التطوير والتي تضم قطار "الطفطف" ومنطقة ألعاب، تاجير الدرجات والبتيناج، بجانب الكافيهات وباعة المثلجات وغزل البنات وغير من  حلويات الاطفال وملاعب لكرة القدم والتنس.

شواطئ الإسكندرية

وتتميز محافظة الإسكندرية أيضا بعدد كبير من الشواطئ تمتد على ساحل البحر المتوسط والتي تضم ما يقرب من 60 شاطئا بشرق وغرب المحافظة والتي تبدأ أسعارها من 5 جنيهات وحتى 25 جنيهًا، وتتميز العديد من الشواطئ بالخدمات المختلفة من مناطق ألعاب للأطفال، وكافيهات تابعة للشواطئ لاستقبال الرواد مساءً بعد انتهاء فترة النهار للاستمتاع بأجواء عروس المتوسط.

مدينة الإسكندرية أماكن التنزه والترفيه المنتزة والمعمورة منطقة بحري والقلعة حديقة الحيوان وانطونيادس شواطئ الإسكندرية

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