الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السجن المشدد 10 سنوات لصاحب شركة بلاستيك بالإسكندرية

السجن - ارشيفيه
السجن - ارشيفيه

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، بمعاقبة صاحب شركة بلاستيك، بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مماثلة لما تلقاه من أموال حسبما جاء بأمر الإحالة والزمته برد الأموال المستحقة للمجني عليهم علي نحو ما جاء بالاسباب، والزمته بالمصاريف الجنائية.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 135 لسنة 2023 جنايات اقتصادية سيدي جابر وحصر 127- 2023 كلي اقتصادية، أن المتهم " ا.ح.ا" صاحب شركة بلاستيك، وآخرين تم نطق الحكم عليهم، تلقي أموالا  من المجني عليهم " منير،م.ف" و" محمد.ا.ال" و" ابراهيم.ا.ا" و" عبدالعال.م.م" و" ماهر.ص.ع" و" حنان.م.ا" بلغت مقدارها  8840000 ( ثماني مليون وثمنمائة واربعون ألف جنية مصري) و2238500 دولار ( مليوني ومائتين وثماني وثلاثون ألف وخمسمائة دولار امريكي) لتوظيفها في مجال تجارة البلاستيك مقابل نسب ارباح متفاوتة مستغل اسم شركة " ا" للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية وذلك حال كونها من غير الشركات أو الافراد المرخص لهم بتلقي الأموال.

وتوصلت التحريات أن المتهم أعلن عن نشاطة بدائرة قسم سيدي جابر لتلقي الأموال لتوظيفها نظير ارباح وبالاستعلام من الهيئة العامة للرقابة المالية تبين أن المتهم غير مقيد بسجل الهيئة لتلقي الأموال لاستثمارها وغير مرخص له بتلقي الأموال من الجمهور لاستثمارها أو توظيفها ولم يصدر  له ثمة تراخيص لشركته التي يشغل المتهم رئيس مجلس إدارتها، وتحرر محضر وتولت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية، التحقيق التي قررت إحالة الواقعة الي المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

 

وكانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على المواطنين بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص والاستيلاء على أموالهم من خلال منح الدارسين شهادات دراسية مزورة وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وفحصها.

بلاغ بقيام عاطل بالنصب على المواطنين

تلقت مديرية أمن الاسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال منح الدارسين شهادات دراسية مزورة وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات والمؤسسات الكبرى.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبص علي المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد من الشهادات الدراسية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مقلد و2 أكلاشيه ودفتر إيصالات استلام نقدية وطابعة ألوان وجهاز حاسب آلي بمشتملاته بفحصه فنيا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

السجن المشدد شركة بلاستيك للنصب بالاسكندرية المحكمة الاقتصادية

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