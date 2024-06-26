مايوهات ونظارات بحر.. لا تشتري هذه الأصناف لغلو سعرها في المصيف

عند الاستعداد لقضاء عطلة الصيف، من المهم التفكير في الأدوات والملابس التي ستحتاجها على الشاطئ وأحد الأخطاء الشائعة هو شراء هذه الأدوات من المصيف نفسه، حيث تكون الأسعار عادةً أعلى بكثير.

في السطور التالية نقدم بعض النصائح حول ما يجب عليك تجنب شراءه في المصيف ولماذا؟

- الشمسيات

الشمسيات هي أحد العناصر الأساسية لحماية نفسك وأسرتك من أشعة الشمس الحارقة على الشاطئ، ومع ذلك، تكون أسعارها في المصايف غالبًا مرتفعة بشكل غير مبرر مقارنة بالمحلات العادية، ويمكن شراء شمسيات جيدة النوعية من متاجر التجهيزات المنزلية أو عبر الإنترنت بأسعار معقولة.

فاحرص على شراء الشمسية من مدينتك قبل السفر، حيث يمكنك الاختيار من بين مجموعة واسعة من الأحجام والأشكال بأسعار تنافسية.

- النظارات الشمسية

النظارات الشمسية ليست فقط أكسسوارات أنيقة، بل هي ضرورة لحماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ففي المصايف غالبًا ما تكون النظارات الشمسية باهظة الثمن وربما تكون من ماركات غير موثوقة.

ويجب عل البحث عن نظارات شمسية ذات جودة عالية من متاجر متخصصة أو عبر الإنترنت قبل السفر، هذا يضمن لك الحصول على منتج جيد وبسعر معقول.

- مايوهات

أسعار المايوهات في المتاجر الشاطئية تكون غالبًا مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة بالمتاجر الرياضية أو المتاجر عبر الإنترنت، بالإضافة إلى ذلك قد تكون الخيارات المتاحة محدودة.

فمن الضروري شراء المايوه الخاص بك من المتاجر الرياضية أو من خلال التسوق عبر الإنترنت، هذا يتيح لك فرصة أكبر لاختيار التصميم والنوع المناسب لك بأسعار معقولة.

- المستحضرات الواقية من الشمس

تكون أسعارها في المصايف مرتفعة، لذا من الأفضل شراؤها مسبقًا.

- المناشف والأغطية الشاطئية

إحضارها من المنزل يوفر عليك تكاليف شراء جديدة بأسعار باهظة في المصيف.

- المشروبات والوجبات الخفيفة

يفضل إحضارها من المنزل أو شراؤها من السوبرماركت المحلي قبل الوصول إلى الشاطئ.

تجنب شراء الأدوات والملابس الشاطئية من المصايف في مصر يمكن أن يوفر لك الكثير من المال، فالتخطيط المسبق وشراء هذه العناصر من مدينتك أو عبر الإنترنت يمكنك الاستمتاع بعطلتك دون الإنفاق الزائد، وبهذه الطرق السابق ذكرها تضمن الحصول على منتجات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة، مما يجعل مصيفك أكثر متعة وراحة.