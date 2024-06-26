القاهرة الإخبارية: الاحتلال يشن سلسلة من الأحزمة النارية على مناطق متفرقة بقطاع غزة

قال مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من خان يونس، يوسف أبوكويك، إن الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة من الأحزمة النارية على مناطق متفرقة بقطاع غزة.

وتابع أن العدوان الإسرائيلي يتواصل بتكثيف الغارات على المناطق الغربية من مدينة رفح الفلسطينية، حيث شن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات يمكن وصفها بالأحزمة النارية في المناطق الغربية من المدينة بجانب القصف المدفعي الكثيف الذي استهدف أحياء تل السلطان ومنطقة الحي السعودي ومنطقة دوار زعرب.

وأضاف أن الجنود الذين تمركزوا في منطقة حي البرازيل في الجنوب الشرقي من مدينة رفح عمدوا من خلال الساعات الأخيرة، إلى إحراق العديد من المنازل التي لم تدمرها جرافات الاحتلال أو غاراته الجوية، لافتًا إلى أن ما يحدث في قطاع غزة مشهد يتكرر في كل المناطق التي توغلت فيها الآليات الإسرائيلية.

وتابع أن التدمير الممنهج للأحياء السكنية جعل تلك المناطق غير قابلة للحياة فيما بعد الانسحاب الإسرائيلي.