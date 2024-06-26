الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 547 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بدمياط

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أعلنت مديرية التموين في دمياط، تحرير ٥٤٧ محضر للمخالفين تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بضرورة تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، والتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة والمواد البترولية بالأسواق، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق ومنع أي محاولات لاحتكار السلع.

 

وفي سياق متصل، تم تحرير ٤٠٢ محضر للأسواق لرصد مخالفات عدم الإعلان عن أسعار السلع وعدم وجود شهادات صحية وغش تجارى وبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية لحوم مكشوفة وأيضًا العمل بدون ترخيص وعدم وجود سجل تجارى، وتحرير محاضر لمستودعات الغاز لعدم مطابقة الاسطوانات للاوزان المحددة.

 

وعلى صعيد متصل، وفى إطار الجهود المبذولة للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين،  تم سحب ١١ عينة مواد غذائية وغير غذائية  و٨ عينات من القمح و٨ من الدقيق و٨ من النخالة للتأكد من مطابقتهم للمواصفات.
 

وأسفرت حملة مشتركة مع بعض الجهات الرقابية مساء الاثنين على المطاعم واماكن تجهيز الطعام حيث تم المرور على 23 منشأة غذائية عدد 21 منشاة تدار بدون ترخيص تم تحرير 60 محضر جنحة صحية لوجودمخالفات متنوعة تم إعدام 470 كيلو اغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم ضبط حوالى 200 كيلو شيبسي منتهي الصلاحية حيث تابعت مديرية التموين في محافظة دمياط الحملات المكبرة على مستوى المحافظة. 

تموين دمياط تموين دمياط الجديده الدكتورة منال عوض محافظ دمياط منال عوض دمياط

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