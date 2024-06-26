بالتزامن مع ارتفاع الحرارة.. نصائح لنوم أفضل في فصل الصيف

يعاني الكثيرون من مشاكل النوم التي تعيق أداءهم اليومي وتؤثر سلبًا على صحتهم وطول حياتهم، خاصة خلال فصل الصيف الذي تكون فيه الحرارة مرتفعة.

نصائح لنوم أفضل في فصل الصيف

وفي الواقع، عدم الحصول على نوم جيد يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات المزاج، وأمراض القلب، والسمنة، والسكري، والنوبات القلبية، والسكتة الدماغية، وأكثر من ذلك، وفقًا للأطباء المتخصصين.

وهناك أشياء يمكنك القيام بها لتحسين نومك، حتى عندما يكون الجو حارًا بالخارج، وتستعرضها "الدستور" فيما يلي وفقًا لـ" health".

إنشاء روتين النوم

إحدى أفضل الطرق لتعزيز نظافة النوم بشكل أفضل هي إنشاء روتين وقت النوم- ووقت نوم ثابت- ثم الالتزام به مهما حدث، لذا يجب الذهاب إلى السرير والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع والإجازات، فيمكن أن يساعد ذلك في تنظيم الساعة الداخلية لجسمك وتحسين نوعية نومك.

لمساعدة عقلك وجسمك على الاستعداد للنوم، قد يكون من المفيد أيضًا القيام بنفس الأشياء كل ليلة قبل النوم. على سبيل المثال، حاول تخصيص بعض الوقت للاسترخاء والقيام بالأشياء التي تستمتع بها مثل قراءة كتاب أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة أو الاستحمام في حوض الاستحمام. يمكنك أيضًا ضبط الحالة المزاجية عن طريق تغيير ملابس النوم المريحة وإبقاء الأضواء منخفضة.

كن نشيطًا خلال النهار وقلل من ممارسة الرياضة ليلًا

على الرغم من أن ممارسة التمارين الرياضية ضرورية لصحتك، إلا أن توقيت القيام بها مهم أيضًا، خاصة إذا كنت تريد التأكد من حصولك على الراحة التي تحتاجها، وللحصول على أفضل النتائج، حاول ممارسة الرياضة في شمس الصباح الباكر، يساعد القيام بذلك على ضبط ساعة جسمك البيولوجية ويقل احتمال تداخلها مع نومك، وبالمثل، عليك تجنب ممارسة الرياضة في المساء قبل النوم.

انتبه لما تأكله وتشربه قبل النوم

عالرغم من أنك قد تعلم بالفعل أنه يجب عليك الحد من تناول الكافيين في المساء، إلا أنه يجب عليك أيضًا الحد من تناول الكحول في الساعات التي تسبق النوم، وإذا كنت ملتزمًا بالحصول على نوم أفضل هذا الصيف.

حافظ على برودة غرفتك

عندما تنام في بيئة باردة، ستكون أكثر قدرة على النوم والاستمرار في النوم، وهناك عدة طرق للبقاء باردًا، إذ لا يمكنك فقط تجربة استخدام مكيف الهواء أو المراوح، ولكن حتى مرتبة التبريد أو غطاء المرتبة يمكن أن تساعدك على النوم بهدوء.

خذ حمامًا في وقت النوم

نظرًا لأنه قد يكون من الصعب على جسمك خفض درجة حرارته الأساسية بشكل طبيعي عندما يكون الجو حارًا في الخارج، يمكنك مساعدة ذلك من خلال الاستحمام قبل النوم.