الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جمال سلامي: سعيد بثقة الاتحاد الأردني.. وإسمي كان مطروحا لقيادة «النشامي» قبل «عموتة»

جمال سلامي
جمال سلامي

أعرب المغربي جمال سلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن، عن سعادته بالثقة التي منحها إياه الاتحاد الأردني لكرة القدم، بتولى قيادة «النشامي»، مشيرا إلى أن أسمه كان مطروحا لقيادة المنتخب، قبل وصول الحسين عموتة.

وقدم الاتحاد الأردني، جمال سلامي، لوسائل الإعلام المحلية، خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الأربعاء، حيث تحدث المدرب المغربي عن مهمته الجديدة مع منتخب «النشامي».

وكان الاتحاد الأردني، قد أعلن في وقت سابق، تعيين جمال سلامي لقيادة منتخب الأردن، خلفا لمواطنه الحسين عموتة، الذي قرر الرحيل عن منصبه.

وسيقود “سلامي” منتخب النشامى في الاستحقاقات القارية المقبلة وفي مقدمتها خوض الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2026 والتي تبدأ اعتبارا من أيلول المقبل، ونهائيات كأس آسيا التي تقام مطلع عام 2027 في السعودية.

ويضم الجهاز الفني لسلامي مساعدي المدرب عمر نجحي ومصطفى الخلفي ومدرب الحراس أحمد مهمدينا ومدربي اللياقة جواد صبري وكريم ملوش ومحللي الأداء كريم الإدريسي ومروان لطفي.

وأكد جمال سلامي خلال المؤتمر الصحفي أن الجميع ينتظر المنتخب الأردني الآن، ولذلك يجب أن يتحضر الفريق بشكل جيد.

وقال سلامي: "عشت الحلم الأردني الكبير في مرحلة من مراحل حياتي وسأعمل لتحقيقه." وأشار إلى أنه لديه رؤية واضحة للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى صعوبة التحديات التي سيواجهها الفريق.

وكشف أن الاستقرار واستعداد البدلاء سيكونان مفتاحًا للنجاح في المستقبل، مضيفًا: "الجميع يدرك مكامن القوة في المنتخب الأردني والطموحات كبيرة لتحقيق الإنجازات الكبرى." وأوضح أن نسبة تحقيق الحلم بين أيدينا وثقتنا بهذا الجيل كبيرة، مشيرًا إلى أن الكرة الأردنية بتاريخها تفتقر للمثال، وهذا الجيل يمكن أن يكون المثال للأجيال المقبلة.

وأكد “سلامي” أن طاقم عموتة عمل معه سابقًا وكانوا على تواصل دائم، مشيرًا إلى أن التواصل مع الاتحاد الأردني جاء من خلال الحسين عموتة الذي اقترح اسمه، وقال سلامي: "اسمِي طُرح قبل الحسين عموتة، وكان لدي ظروف خاصة، والآن لدي الاستعداد والطموح وطاقة للمساهمة في انجاح المشروع الحالي".

وقال "المرحلة الماضية كانت مهمة لبناء هذا المشروع وما تحقق في كأس آسيا كانت مرحلة مهمة، أعرف قدرات المنتخب جيدًا، ولدينا برامج لاعداد المنتخب ولدينا رؤية واضحة، المرحلة المقبلة صعبة وعلينا التحضير الجيد. لا نمتلك وقتا طويلا، نمتلك فريق معروف والجميع يعرف قوة المنتخب الأردني".

وأضاف: "المنتخب الأردني أصبح مختلفا وسيكون خصما منتظرا من جميع المنافسين وعلينا أن نستعد بشكل جيد، ننتظر دعم الجمهور والصحافة لتحقيق الحلم الكبير بالتأهل إلى كأس العالم والذي إذا تحقق سينقل كرة القدم الأردني إلى مستوى آخر".

 

جمال سلامي منتخب الأردن الحسين عموتة الاتحاد الأردني لكرة القدم كأس العالم 2026 كاس آسيا

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